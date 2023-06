Music moments – das neue instrumentale Album von dee jay RUFUS

Sein neues Album ist da!

2021 legte ich, dee jay RUFUS, mit meinem Überraschungs-Album „my golden TAPES“ einen nachhaltigen Grundstein, der vom 39ten Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie – BESTES INSTRUMENTAL ALBUM 2021 – ausgezeichnet wurde. Die erste Auskoppelung „SUMMER BREEZE“ platzierte sich, sage und schreibe, über 99 Wochen in den dj TOP 100 Charts international und erreichte dort als höchste Platzierung #08. Diese Platzierung konnte mit der zweiten Single-Auskoppelung, dem Hörerlebnis „ISTANBUL“ sogar noch übertroffen werden mit Position #05. Diese Ergebnisse lösten unweigerlich eine Nachfrage nach weiteren Songs aus und motivierten mich zusammen mit Robert Meister und unserer Music-Crew brandneue Stücke zu kreieren.

Mit der Saxophon-Single „TELL ME“ gelang es wiederrum die Spitze in den dj TOP 100 mit Rang #06 zu erreichen und meine in Folge 4te Single „TROPICAL“ katapultierte mein Projekt sogar auf #02 der renommierten dj TOP 100 Charts im Sommer 2022. Spätestens jetzt war klar, es läuft alles in Richtung eines 2ten dee jay RUFUS Instrumental-Albums.

Nach über 1 ½ Jahren kreativer Arbeit kann jetzt mein mit 17 ideenreichen Songs bestücktes 2tes Album „music MOMENTS“ an den Start und einfach wieder überraschen und aufzeigen wie schön und wie zeitgemäß Instrumental-Musik heutzutage sein kann.

„music MOMENTS“ ist meine ganz persönliche musikalische Botschaft. Jeder Song hat nicht nur seinen eigenen Charakter, sondern auch seine ganz eigene Geschichte. Sensible aufeinander abgestimmte Stücke, die am Ende ein Ganzes Musik-Werk ergeben, eben genau dieses Chill-out Album 2023.

Was dieses Album gegenüber seinem Vorgänger anders macht, ist die Tatsache, dass hier neben eigenen Kompositionen auch eigenständige Arrangements erfolgreicher Welt-Hits zu hören sind. Ich, alias dee jay RUFUS, habe hier bewusst Songs gecovert, die für mich musikalische Meilensteine waren und die mich von klein auf, auf meinem musikalischen Weg stets mit unzähligen Erinnerungen begleitet haben…

Ja, Musik ist mein Leben, und dass von klein auf. Aufgewachsen bin ich mit Schlagern der 60iger und 70iger. Meine Pubertät durchlief ich mit Sweet und Abba bis hin zum Erwachsenwerden mit Rock, Soul, Funk, Rap und der absoluten Techno Mugge. All das spiegelt sich natürlich in meiner sehr umfangreichen Schallplattensammlung, den Kassetten und den unzähligen CDs wieder.

Den elterlichen Hasen-Stall habe ich als 13-jähriger zur Party-Location umgebaut und als „Sweet Bar“ bezeichnet. Hier waren 2 Schallplattenspieler, 2 Kassettenrecorder und eine Tonbandmaschine ans Mischpult mit jeweils eigenem Equalizer plus Mikrophon und Lichtorgel gekoppelt. Ein irrer Sound tönte aus den Boxen in die Nachbarschaft und meine „Home-Partys“ waren berüchtigt. Die Jungs und Mädels tanzten, knutschten und Cola Whisky mit Apfelkorn sorgten für’s Lockere, während ich als DJ einheizte. Hier wurde regelrecht der Grundstein für mein berufliches DJ-, Radio- und Musik-Leben gelegt.

Im Saarland war ich 15 Jahre als DJ Rufus aktiv. Zunächst in einer Kneipe in Schwemlingen, dann im Eden in Merzig, danach im Datscha in Reimsbach und als Highlight das Palace in Schmelz. Letztere eröffnete mir sogar den Weg für satte 18 Jahre Radio Business: R.V.N. in Bouzonville Frankreich, Radio T.O.N. in Bad Mergentheim, ANTENNE 1 in Stuttgart und bis nach Halle (Saale) zu Radio BROCKEN.

All das ist heute das Fundament meiner Musikwelt und das Rüstzeug für mein 2tes dee jay RUFUS Album.

Auf dieser CD sind neben eigenen Stücken, die top Positionen in den dj TOP 100 erreichten, auch bewusst Cover-Songs zu hören. Jeder dieser Welt-Hits beinhaltet eine Story: „Stand by me“ war mein Kindheitshit, das Riff von „Every Breath you take“ klimperte ich auf allen möglichen „Geräten“, mit „Stumblin in“ wurde ich als Nichtsänger bei einem Duo Talent-Wettbewerb 3ter und „Voyage Voyage“ ist eine irre Erinnerung an einen Disco Auftritt in Stuttgart. „Stuck on you“ wollte ich in Deutsch produzieren, aber irgendwie bekam ich nach einem über dreijährigen hin und her dann doch keine Genehmigung…

Und so schreibt jeder Song dieses Albums seine ganz eigene Geschichte bis hin zu „The Message“…

… und jetzt viel Spaß Euer dee jay RUFUS – „music MOMENTS“Recordings,

mixed by

Robert Meister & dee jay RUFUS

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: LP-CD 14367

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

