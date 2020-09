Neue Auszubildende bei Regnauer

Seebruck – Ausbildung als Teil unternehmerischen Engagements – Regnauer Azubis regelmäßig mit Bestnoten – Ausbildungsberufe in handwerklichen, technischen und kaufmännischen Berufen.

Mit dem 01. September 2020 begrüßt der oberbayerische Holzhaushersteller Regnauer aus Seebruck acht neue Auszubildende im Unternehmen. Zwei Industriekaufleute, zwei Bauzeichnerinnen, zwei Schreiner, ein Zimmerer und ein Maler/Lackierer werden nun in zweieinhalb bzw. drei Jahren in ihren Berufen dual im Betrieb und Schulunterricht ausgebildet. Insgesamt bildet Regnauer derzeit rund 20 Jugendliche in handwerklichen, technischen und kaufmännischen Berufen aus und ermöglicht ihnen so den Start ins Berufsleben.

Ausbildung als Teil unternehmerischen Engagements

Geschäftsführer Michael Regnauer und Personalsachbearbeiterin Jennifer Gillert begrüßten die neuen Auszubildenden im Unter- nehmen. Geschäftsführer Michael Regnauer zeigte sich erfreut, dass auch 2020 alle Ausbildungsberufe bei Regnauer sehr gut nachgefragt wurden: „Als Unternehmen mit einem ökologisch nachhaltigen Produkt ist es unsere Pflicht, auch als Unternehmen nachhaltig zu agieren, sei es im Umweltschutz oder in der Sicherung und Weitergabe des eigenen Know-hows bei der Nachwuchsförderung.“

Regnauer-Azubis regelmäßig mit Bestnoten

Personalsachbearbeiterin Jennifer Gillert: „Unsere Auszubildenden gehören regelmäßig zu den besten Absolventen ihrer Ausbildungsjahrgänge, ein Ergebnis, dass man sicher als Beleg für die Qualität unserer Ausbildungsarbeit sehen kann. In der Regel werden alle Azubis nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung übernommen. Nachwuchskräfte, die im Unternehmen groß werden, sind unsere Zukunft.“

Michael Regnauer: „Was unseren Wirtschaftsstandort unter anderem so stark macht, ist die gute Ausbildung und das Know-how von Fachkräften. Deswegen freue ich mich über jeden Jugendlichen, der sich für eine Ausbildung entscheidet. Mit anspruchsvollen und qualitativ hochwertigen Ausbildungsberufen und einem innovativen Produktportfolio können wir entgegen dem Trend künftige Fachkräfte für uns gewinnen.“

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei Regnauer Fertigbau unter www.regnauer.de.

