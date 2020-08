Neue Herbst/Winter 2020 (AW20) Kollektion von Bloomingville

Mit dem breit verfügbaren Online-Angebot bietet Home Soul die komplette Bloomingville Kollektion an – so ganz unkompliziert mit unverwechselbaren Produkten im Scandi-Feeling.

Der Interieur-Spezialist Bloomingville kreiert bereits seit zwanzig Jahren mit weltoffenen Design immer neue Trends. Im Jahr 2014 gliederte sich Bloomingville in das amerikanische Unternehmen Regent Holding ein und erreichte so noch mehr Liebhaber des unverwechselbaren Stils, dem man die persönliche Handschrift seiner Gründerin Betina Stampe jedes Jahr aufs Neue anmerkt. Zum Millennium wurde das dänische Unternehmen Bloomingville von ihr und ihrem Mann Simon gegründet und feiert dieses besondere Datum nun mit der Jubiläums-Kollektion AW20, welche der bisher bekannten Linie treu bleibt.

Mit ihrer Begeisterung für individuelle Einrichtung traf Betina Stampe schon damals genau den Nerv der Zeit. Seitdem setzt Bloomingville immer neue Maßstäbe ohne dabei den für die Marke so typischen Retro-Charme zu verlieren. Mit dem Ethno-Look setzt die Bloomingville Jubiläums-Kollektion erneut unverkennbare Akzente. Hier wird vor allem die Gastfreundschaft groß geschrieben. Hervorstechend: Kleine Helfer für die Cocktail-Bar. Klassisch: die gemusterte Geschirr Serie Elsa. Auch im neuen Sortiment: Gemütliche Plaids und Kissen aus natürlichen Materialen, die eher orientalisch anmuten. Diesen Style greifen auch die gehämmerte Schalen in silber auf. Sie sprechen sowohl Liebhaber eines cleanen & modernen Einrichtungsstils an.

Zusätzlich zu den vier Haupt Kollektionen werden jährlich diverse Saison Kollektionen entwickelt. Inspiriert von den verschiedensten Kulturen lebt das nordische Interieur-Label den seit Jahren angesagten Vintage-Trend in allen Facetten aus und gewinnt so immer neue Anhänger des unverwechselbaren Einrichtung-Stils.

Die Lust an der eigenen Handschrift macht dabei vor keinem Raum Halt. Die Marke Bloomingville offeriert nicht nur Einrichtungsgegenstände für Küche, Wohnzimmer oder Büro, sondern lässt auch Kinderzimmer durch individuell anmutende Möbel zu einem einzigartigen Rückzugs- und Spielbereich werden. Alles bleibt im Fluss, so lässt sich die Marke seit jeher nicht festlegen, sondern nimmt die Strömungen auf, die greifbar in der Luft liegen. „Ever changing homes.“ Dies ist die Grundidee, die das Label Bloomingville nun schon seit zwanzig Jahren erfolgreich verkörpert und mit seinem unkomplizierten Charme immer weiter in die Welt trägt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Home Soul GmbH

Frau Kerstin Hopf

Orionweg 5

85609 Aschheim

Deutschland

fon ..: +49 89 2375 6800

fax ..: +49 89 2375 0680

web ..: https://home-soul.de

email : presse@home-soul.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Home Soul GmbH

Frau Kerstin Hopf

Orionweg 5

85609 Aschheim

fon ..: +49 89 2375 6800

web ..: https://home-soul.de

email : presse@home-soul.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

AngloGold: Freier Cashflow mit massivem Wachstum Warum ist Risikomanagement für Unternehmen so wichtig? – S&P