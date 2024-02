Neues Markendesign für Kapten & Son

Kapten & Son präsentiert seine neue CI mit markanter Typografie und neuen Brandfarben. Der neue Markenclaim „BE THE EXPERIENCE“ betont das Ziel der Marke, positive Erlebnisse zu kreieren.

Zum 10jährigen Jubiläum präsentiert Kapten & Son eine neue und erwachsenere Corporate Identity mit markanter Typografie, klarer Bildsprache und den neuen Brandfarben Salbeigrün, Sand und Asphalt. Der neue Markenclaim „BE THE EXPERIENCE“ betont das Ziel der Marke, positive Erlebnisse zu kreieren und spiegelt die Essenz ihrer Anfänge wider.

NEUER LOOK ZUM JUBILÄUM

In den 10 Jahren seit der Gründung in Münster 2014 ist die Marke Kapten & Son, wie auch ihre Kund*innen, erwachsender geworden. Dies soll nun auch das neue Corporate Design mit bolder Schrift und klarerer Bildsprache widerspiegeln. Die neuen Brandfarben sind Salbeigrün, Sand und Asphalt. Sie repräsentieren die Lebensbereiche, in denen Kapten & Son-Produkte vorwiegend verwendet werden: City, Travel und Outdoor.

Das neue Brand Design wurde von der österreichischen Agentur ontu digital design kreiert. „In enger Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team von Kapten & Son haben wir ein flexibles und skalierbares Designsystem entwickelt, das den stetig wachsenden Anforderungen der Marke gerecht wird. Unsere Herausforderung als Designstudio bestand darin, der Marke eine neue visuelle Identität zu verleihen, die eine zukunftsweisende Richtung nach außen trägt und diese an allen Touchpoints sichtbar macht“, sagt ontu Mit-Inhaber Mathias Kaiser. „Um die Ästhetik der visuellen Identität weiterzuentwickeln konnten wir uns auf umfangreichen Research zu Zielgruppe und Markenumfeld stützen. Das neue Design verkörpert in vollem Umfang die Philosophie von Kapten & Son und hebt die Markenkommunikation auf ein neues Level.“

Die Kapten & Son Website und andere digitale Kanäle erstrahlen bereits im neuen Design. „Bis die neue CI an allen Touchpoints umgesetzt ist, wird es aber natürlich noch ein wenig dauern. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden Produktverpackungen beispielsweise erst ersetzt, wenn alle bisherigen abverkauft sind“, so Sarah Harder, Lead Brand & Communications.

BE THE EXPERIENCE

Der neue Claim der Marke „BE THE EXPERIENCE“ ist bereits seit Herbst 2023 in Gebrauch. Dahinter steckt der neue Markenfokus, der sich auf die Anfänge der Brand bezieht: „Die Experience stand für uns von Anfang an im Mittelpunkt. Damals, zu Gründungszeiten, haben wir jede Bestellung selbst verpackt, die Kisten mit Holzwolle ausgefüllt, sie mit einem Siegel verschlossen und eine handgeschriebene Notiz beigelegt. Das geht so heute nicht mehr, aber die Experience steht weiterhin im Fokus: wir möchten, dass jeder, der mit der Marke in Berührung kommt, eine gute Erfahrung hat – egal ob es eine Bewerberin ist, die zu uns ins Büro kommt und zur Begrüßung einen Kaffee an unserer Barista Bar genießt oder ein Kunde, der im Store eine tolle Beratung kommt. Und wir möchten natürlich auch, dass unsere Kund*innen mit unseren Produkten ihre eigenen Experiences erleben. Da genau das so wichtig für uns ist, haben wir es auch zu unserem neuen Claim gemacht“, so Co-Founder Fabian Deventer. Außerdem soll die Kapten & Son Community künftig noch mehr Teil der Marken-Experience sein. „Wir wollen ihre Bedürfnisse und Lebensstile noch besser verstehen, um sie in ihrem Alltag zu begleiten, aber auch dazu inspirieren, Neues zu erleben.“

KAPTEN MAGAZIN & KAMPAGNE

Anlässlich des Jubiläums und der Einführung des neuen Designs hat die Marke auch eine eigene Zeitschrift erstellt, die ab dem 15.02.24 in allen Kapten & Son Stores erhältlich ist, sowie als ePaper auf https://bit.ly/kaptenandsonmagazin

Das Rebranding wird durch eine Plakatkampagne in Köln, sowie Video-Ads auf Meta und YouTube beworben: KAPTEN & SON I READY FOR NEW EXPERIENCES (youtube.com)

Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kapten & Son GmbH

Frau Sarah Harder

Agrippinawerft 28 28

50678 Köln

Deutschland

fon ..: +4922198232263

web ..: https://kapten-son.com/de/

email : sarah.harder@kapten-son.com

ÜBER KAPTEN & SON

Kapten & Son ist eine 2014 gegründete, europäische Lifestyle Brand mit Sitz in Köln, die vor allem für ihre Rucksäcke bekannt ist. Das Produktportfolio umfasst außerdem auch Taschen, Koffer und weitere Reiseaccessoires, Jacken, sowie (Sonnen-)brillen, Uhren und Schmuck. Über 200 Mitarbeiter*innen arbeiten täglich daran, an jedem Touchpoint der Marke eine großartige Experience zu bieten.

Pressekontakt:

Kapten & Son GmbH

Frau Sarah Harder

Agrippinawerft 28

50678 Köln

fon ..: +4922198232263

email : sarah.harder@kapten-son.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Arthy startet App – digitaler KI-Assistent kommt auf’s Smartphone Rentendiskriminierung durch Mutterschutz