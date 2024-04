Neues Telematik-System vereinfacht Corporate Carsharing: Schnelle Integration, maximale Effizienz

Corporate Carsharing – einfach und schnell – neue Telematik-Lösung – Plug & Play. Geeignet für Firmen, Behörden, Vereine und private Nutzergruppen.

Stuttgart, 22. April 2024: Die AREALCONTROL GmbH, ein führender Anbieter von innovativen Telematiklösungen, gab die Einführung ihrer neuen Lösung für „Corporate Carsharing“ bekannt. Die Zukunft des Corporate Carsharing ist angebrochen! Mit einem innovativen Telematik-System, das lediglich zwei kleine Geräte erfordert, wird die Fahrzeugverwaltung für Unternehmen, Verbände, Vereine und geschlossene User-Gruppen revolutioniert. Der OBD-Tracker und die Blackbox ermöglichen eine schnelle Aufrüstung jedes Fahrzeugs binnen weniger Minuten. Die Buchungen und das elektronische Fahrtenbuch werden bequem über eine App verwaltet, die nahtlos mit dem Telematik-Portal in der Private Cloud verbunden ist.

Die Vorteile für User, Unternehmen und das Fuhrpark-Management sind zahlreich:

Für User:

* Einfache Nutzung: Durch die intuitive App wird das Buchen und Verwalten von Fahrzeugen zum Kinderspiel.

* Transparenz und Sicherheit: Ein elektronisches Fahrtenbuch bietet eine genaue Aufzeichnung jeder Fahrt, was sowohl für die Nutzer als auch für das Unternehmen ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit gewährleistet und für jede Form von Abrechnungen geeignet ist.

* Flexibilität: Mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen können die Nutzer je nach Bedarf das passende Fahrzeug wählen, ohne an feste Zeiten oder Standorte gebunden zu sein.

Für Unternehmen:

* Kosteneffizienz: Durch die Optimierung der Fahrzeugnutzung und die Reduzierung von Leerlaufzeiten können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Ohne Buchung durch berechtigte User ist keine Fahrzeugnutzung mehr möglich. Stichwort Missbrauch und Diebstahl.

* Ressourcenoptimierung: Das Telematik-System ermöglicht eine präzise Überwachung des Fahrzeugbestands und eine effiziente Nutzung der Ressourcen durch die Online-Disposition.

* Umweltfreundlichkeit: Die Reduzierung von Fahrzeugen im Fuhrpark durch eine optimierte Nutzung trägt zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei.

* Organisationsaufwand: Signifikante Reduktion des Verwaltungsaufwands, insbesondere die Schlüsselverwaltung und Schlüsselausgabe und -Rücknahme entfallen komplett.

Für das Fuhrpark-Management:

* Einfache Integration: Dank der minimalen Hardwareanforderungen und der nahtlosen Integration in die bestehende Infrastruktur ist die Implementierung des Telematik-Systems schnell und unkompliziert.

* Umfassende Datenanalyse: Das Telematik-Portal bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten, um Fahrzeugnutzung, -kosten und -effizienz genau zu überwachen und zu optimieren.

* Automatisierung von Prozessen: Die automatisierte Verwaltung von Buchungen, Fahrzeugzuweisungen und Abrechnungen reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht dem Fuhrpark-Management, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

„Damit bieten wir jeder Pool-Flotte eine Lösung, die sich nahezu selbst verwaltet“, sagt Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH und ergänzt „die Fuhrparkleitung muss sich nur um Sonderfälle kümmern, wenn Fahrzeuge z.B. Fehlermeldungen oder Inspektionsbedarf online melden.“

Das neue Telematik-System markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Corporate Carsharing und verspricht eine effiziente, kosteneffektive und umweltfreundliche Lösung für Unternehmen, Organisationen und Betriebe jeder Größe. Preislich liegt das Komplettset bei rund EUR 450-500 Euro pro Fahrzeug. Eine Montage im wörtlichen Sinne entfällt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071160179-0

fax ..: 071160179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die Arealcontrol GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans-port/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann Arealcontrol den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kate-gorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

