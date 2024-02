Neueste Goldpreisprognosen

Wo die großen Banken den Goldpreis in den nächsten Zeiten sehen, ist immer eine spannende Sache.

Aktuell liegt der Goldpreis wieder über 2.000 US-Dollar. In Euro gerechnet konnte das Edelmetall am 6. Februar mit 1.893 Euro einen Rekordwert verzeichnen. Für die weiteren Bewegungen des Goldpreises gehen die Großbanken überwiegend von höheren Werten aus. Als Ursachen dafür werden immer wieder die nahenden Zinssenkungen der Fed, der Goldhunger der Zentralbanken sowie die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten genannt. Weiter könnte die Rückkehr von Anlegern über ETFs für Aufwind sorgen. Dies könnte vielleicht schon im Mai, falls dann die Fed die Zinsen senkt, der Fall sein. Die US-Bank Goldman Sachs geht für die nächsten sechs Monate von einem Preisanstieg beim Edelmetall von rund sechs Prozent aus. Dies ergäbe dann einen Goldpreis von ungefähr 2.175 US-Dollar je Unze. Dabei sind Schwankungen möglich.

Besonders positiv gestimmt sind die Experten der Citi Bank. Sie prognostizieren für die kommenden 12 bis 18 Monate sogar 3.000 US-Dollar je Feinunze Gold. Einen Gold-Höchstpreis von 2.300 US-Dollar im Jahr 2025 halten dagegen die Analysten von JP Morgan Chase & Co. für realistisch. Die Prognosen der Banken ähneln sich weitgehend. Die ANZ-Bankengruppe aus Australien/Neuseeland sieht den Goldpreis bis Ende des Jahres bei etwa 2.200 US-Dollar je Unze. Dabei werden auch den anstehenden Wahlen in den USA preisunterstützende Wirkungen zugesprochen. Nicht ganz so positiv äußerten sich nun die Experten der Commerzbank. Sie sehen Goldanlagen im Nachteil gegenüber US-Anlagen, die ja Zinsen bringen, denn sie gehen von einer hohen Inflation aus.

Ein paar Goldwerte im Depot sind auf jeden Fall eine Bereicherung, beispielsweise von Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ -. Das Unternehmen kümmert sich um die Wiederbelebung der Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho. Diese war dort früher die größte produzierende Goldmine.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – produziert erfolgreich, und zwar im Yukon. Die Eagle Goldmine produzierte in 2023 fast 167.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

