Neuwagenversiegelung: Exklusiver Schutz und Glanz für Ihr Fahrzeug mit der innovativen Graphenversiegelungr

Erleben Sie ultimativen Schutz und langanhaltenden Glanz für Ihr Fahrzeug mit unserer innovativen Kombination aus Keramik- und Graphenversiegelung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Unternehmen seit 8 Jahren erfolgreich in der professionellen Fahrzeugaufbereitung tätig ist und sich auf die Lackdeffektkorrektur spezialisiert hat. Unser Schwerpunkt liegt insbesondere auf der Bearbeitung schwieriger Uni-Lacke sowie der Anwendung von innovativen Graphen- und Keramikversiegelungen.

Als exklusiver Partner von Gtechniq bieten wir unseren Kunden die einzigartige Möglichkeit, das hochwertige Crystal Serum Ultra 10H zu nutzen – eine Versiegelung, die weltweit ihresgleichen sucht. Die Besonderheit dieser Versiegelung liegt darin, dass zwischen dem Auftragen und dem Abtragen nur 20 Sekunden Zeit bleiben, was höchste Präzision erfordert. Dank unserer langjährigen Erfahrung haben wir diese Versiegelungen bereits hunderte Male zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden appliziert.

Unser unschlagbares Angebot, das deutschlandweit einmalig ist, ist die Neuwagenversiegelung. Kunden, die sich einen Neuwagen zulegen, sollten direkt nach der Auslieferung zu uns kommen, um von unserem exklusiven Angebot in Höhe von nur 959EUR zu profitieren. Bei der Neuwagenversiegelung bereiten wir nicht nur den Fahrzeuglack perfekt auf die Keramikversiegelung vor, sondern versiegeln auch die Felgen, Scheiben und den Innenraum. So bleibt das Fahrzeug lange Zeit in einem optimalen Zustand und der Kunde kann seine Freude am neuen Auto uneingeschränkt genießen. Zusätzlich gewährt der Hersteller sogar eine Garantie von 9 Jahren.

Für das Neuwagenversiegelungsangebot ist es wichtig, dass der Kunde sein neues Fahrzeug direkt nach der Auslieferung zu uns bringt und darauf achtet, dass der Hersteller das Fahrzeug nicht wäscht – denn das übernehmen wir gerne für ihn. Die Keramikversiegelung beeinträchtigt keinesfalls die Fahrzeuggarantie.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und Ihr Fahrzeug mit unserer hochwertigen Versiegelungstechnologie zum Strahlen zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen,

Careclean24 GbR

In unserer Pressemitteilung stellen wir die innovative Kombination aus Keramik- und Graphenversiegelung vor, die ultimativen Schutz und langanhaltenden Glanz für Fahrzeuge bietet.

