Übernahme des Parkvogel Parkhauses durch Airparks am Münchner Flughafen

Airparks, eine Marke von Holiday Extras und führender Anbieter im Bereich Flughafenparken, verkündet stolz die Übernahme des vormals als „Parkvogel“ bekannten Parkhauses am Münchner Flughafen.

Ab dem 1. März 2024 wird die Anlage unter der neuen Bezeichnung „Airparks Parkhaus München“ betrieben, was einen nahtlosen Übergang und eine Aufwertung der bereits hochgeschätzten Parkdienstleistungen verspricht. Buchungen der Stellplätze sind für Kunden bereits jetzt auf der Webseite des neuen Betreibers möglich.

Dennoch bleibt bis zum 29. Februar 2024 das Parkhaus unter der Leitung von Parkvogel für Buchungen und Anreisen im Februar geöffnet.

„Wir haben das Münchener Airparks Parkhaus im Januar in unser Portfolio übernommen, und es wurde sofort zu unserem meistgebuchten Produkt am Flughafen, da die Reisenden das Airparks-Versprechen von günstigem Preis, sicherem Parken und hervorragendem Kundenservice erkannt haben“, erklärt Matthew Pack, Group CEO bei Holiday Extras. „Dieser Standort in München wurde bewusst für unsere jüngste europäische Expansion gewählt, weil es sich um den zweitgrößten deutschen Flughafen mit 37 Millionen Passagieren im Jahr 2023 handelt, aber auch, weil die neue S-Bahn das Parkhaus bis 2025 mit den Terminals verbinden wird. Außerdem ist München der Sitz der deutschen Niederlassung von Holiday Extras, von der aus wir unsere Aktivitäten in Kontinentaleuropa steuern, daher freuen wir uns besonders, unser Parkgeschäft in unserer zweiten Heimatstadt auszubauen.“

Was ändert sich mit Airparks?

Mit der Übernahme durch Airparks erhält das Parkhaus nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine Reihe von Verbesserungen, die darauf abzielen, das Parken am Münchner Flughafen noch bequemer und kundenfreundlicher zu gestalten. Zu den geplanten Neuerungen gehören eine optimierte Buchungsplattform, erweiterte Sicherheitsmerkmale und ein noch stärkerer Fokus auf den ohnehin bereits guten Kundenservice.

Parken am Münchner Flughafen – noch einfacher

Das Airparks Parkhaus München wird mit modernster Technologie und einem umfassenden Serviceangebot ausgestattet, um den Anforderungen moderner Reisender gerecht zu werden. Ob Geschäftsreise oder Urlaub, Airparks versteht die Bedeutung eines reibungslosen Reisebeginns und setzt sich dafür ein, diesen ab dem Moment der Parkhausanfahrt zu gewährleisten.

Mehr Informationen:

Für weitere Details zur Übernahme, den geplanten Verbesserungen und zur Buchung eines freien Parkplatzes am Münchner Flughafen, können Kunden die Website mit der Buchungsplattform unter www.holidayextras.com/de/muenchen-flughafen-parken/airparks-parkhaus-flughafen-muenchen ansteuern. Hier erhalten sie alle notwendigen Informationen und können sich von der Benutzerfreundlichkeit der erweiterten Dienstleistungen gleich selbst überzeugen.

