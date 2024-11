Nicole Conring verbreitet Magie in die Herzen der Menschen mit ihrem neuen Titel: „Weihnachtszauber“

Es weihnachtet so sehr

Am 08. November 2024 veröffentlicht Nicole Conring ihren ersten Weihnachtssong „Weihnachtszauber“ – ein Lied, das die Magie und den Zauber der festlichen Zeit auf wundervolle Weise einfängt.

Der Text stammt aus der Feder von Nicole Conring und Andreas Schulze, produziert wurde der Titel von Jascha Welzel und Uwe Altenried. Das gefühlvolle Arrangement unterstreicht die Botschaft, dass Weihnachten weit mehr ist als nur Geschenke – es geht um Liebe, Frieden und den Zauber, der in der Heiligen Nacht erwacht.

Mit „Weihnachtszauber“ lässt Nicole Conring die Zuhörer in die warme und strahlende Welt der Weihnacht eintauchen.

Der Song schafft es, die festliche Stimmung mit berührenden Texten und sanften Klängen lebendig werden zu lassen.

Eine der zentralen Botschaften des Songs ist die Erinnerung daran, den wahren Glanz von Weihnachten nicht zu übersehen.

So beschreibt Conring in stimmungsvollen Zeilen, wie der Schnee leise fällt und die Welt in ein sanftes Licht taucht.

Es ist dieser Moment, in dem die Herzen erwärmt werden und ein Hauch von Magie spürbar wird – „ein Zauber in uns, der die Herzen erhellt“. Diese Zeilen wecken in uns die tiefe Sehnsucht nach einem Weihnachten voller Besinnlichkeit und Frieden.

Der Refrain von „Weihnachtszauber“ fängt die Essenz der Weihnachtszeit ein: Es ist die Liebe, die in der Heiligen Nacht erwacht, und die kleinen Wunder, die uns daran erinnern, was wirklich zählt.

Die Melodie ist warm und einladend – genau wie die Weihnachtszeit selbst. Mit dieser musikalischen Botschaft lässt Nicole Conring die Hörer innehalten und sich auf das Wesentliche besinnen.

Ein besonders berührender Moment des Songs ist der C-Teil, der die Freude und das Staunen der Kinder zur Weihnachtszeit beschreibt. Die „leuchtenden Augen“ der Kinder, die sich um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum versammeln, stehen für die pure Magie, die diese Zeit des Jahres mit sich bringt. Nicole Conring gelingt es, diese Momente voller Freude und Liebe so lebendig zu beschreiben, dass man die festliche Stimmung förmlich spüren kann.

„Weihnachtszauber“ wird ab dem 08. November 2024 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich sein und verspricht, ein festlicher Begleiter für die Adventszeit zu werden.

Mit „Weihnachtszauber“ bringt Nicole Conring die Essenz von Weihnachten in musikalischer Form zu den Menschen. Das Lied erinnert uns daran, den Zauber der heiligen Zeit zu spüren und uns auf die wichtigen Dinge wie Liebe, Frieden und Zusammenhalt zu besinnen.

Text: Nicole Conring, Andreas Schulze

Produzent: Jascha Welzel, Uwe Altenried

ISRC : Deyx82221506

Label NCK Music, Lc: 102053

Für weitere Informationen und Presseanfragen:

Kontakt: conring.nicole@web.de

Veröffentlichung: 08. November 2024

Label/Vertrieb: NCK

Quelle: Büro Nicole Conring

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

