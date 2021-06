Nie wieder Erkältung von Dantse Dantse

Meine bisher geheime Schritt-für-Schritt-Kräuter-Anweisungen

Ganzjährig immun gegen grippale Ansteckung, auch wenn alle um dich herum krank sind. Mit diesen 12 Power-Küchenkräuter & Gewürzen

Meine geheimen Rezepte, Schritt für Schritt erklärt, damit du nie wieder einen grippalen Infekt hast.

Immun gegen Erkältung? Nie mehr Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Reizhusten, verstopfte Nase und Fieber? Ja, das ist nun mit diesem Buch möglich. Ich persönlich bin seit Jahren erkältungsfrei und es ist egal, ob rund um mich alle Menschen krank sind oder nicht, ich werde nicht angesteckt.

Du kannst – wie ich – ganzjährig, auf natürliche Weise gegen Erkältung und Grippe „geimpft sein“, nur mit diesen kleinen, aber großen Helden. Sie sind nicht nur ein mächtiger Keimbekämpfer und Immunitätsverstärker, sie halten auch die Erkältungsviren weg.

Zumal Erkältung und Grippe VIRAL und nicht bakteriell sind, können sie nicht mit Antibiotika behandelt werden. Selbst das moderne Arzneibuch bietet nur sehr wenig wirksame antivirale Medikamente, die aber auch nur die Länge der Grippesymptome von 7 auf 6 Tagen reduzieren und einige Nebenwirkungen haben. Darum sind sie nicht die Lösung, aber machen Pharmafirmen reich.

In der Erkältung und Grippesaison hören wir oft die Ärzte sagen, dass man viel Obst und Gemüse essen soll, um daraus Vitamine dem Körper zuzufügen, die das Immunsystem stärken sollen. Aber wem würde schon damit geholfen? Ist das wirklich die Lösung? Helfen Obst und Gemüse überhaupt die Erkältung abzuwenden?

Ich sage dir: Nein. Das gehört zu den zahlreichen Märchen in der Medizin, die wir als richtig empfinden, weil sie oft genug wiederholt und gesagt wurden. Ich kenne niemanden, der nach dem Verzehr von Paprika oder Trauben seine Halsschmerzen, Reizhusten, Fieber besiegt hat.

Die echten Helden gegen diese Beschwerden siehst du jeden Tag, du benutzt sie aber oft nur, um deinem Essen einen würzigen Geschmack zu geben. Denn bestimmte Kräuter und Gewürzen, die ich Power Küchenkräuter und Gewürze nenne, bekämpfen Erkältungen.

Ich zeige dir nun Schritt für Schritt, wie du die Erkältung besiegen kannst, ohne Medikamente.

Mit diesem Buch brauchst du keine Angst mehr vor Viren und bakteriellen Infektionen, vor Grippe, Erkältung, COVID-19 zu haben.

In diesem Buch findest Du Kapitel wie…

DantseLogik: Es gibt keine Wunder, keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen

Hinter der Schulmedizin steckt ein hartes Geschäft, das das Ziel der Heilung diktiert

Die Erkältung im Überblick

Die einheitliche Kraft der Kräuter und Gewürze und die ganzheitliche Macht einer gesunden Ernährung

Gesundheitsprinzip der DantseLogik-Lehre

Und noch viele Weitere…

Power Küchenkräuter und Gewürze können Keime abtöten oder ihre Menge reduzieren, so dass es gar nicht zur Erkältung kommt. Sie schützen den Darm, der wiederum eine wichtige Rolle im Kampf gegen Erkältungs- und Grippeviren spielt.

In diesem Buch erfährst du wichtige Informationen, die deine Gesundheit maßgeblich zum Positiven verändern werden:

– Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, die dir dein Arzt verbirgt, die dein Immunsystem auf hohes Schutzniveau stellen

– Alles über Kräuter und Gewürze, ihre Heileigenschaften, was und wie sie im Körper wirken und warum sie besser sind als Obst und Gemüse

– Alles über Erkältung, Viren und Bakterien

– Wie und welche Kräuter und Gewürze das Immunsystem reparieren, schützen und heilen

– Leckere antivirale, antibakterielle, antioxidative Gesundheitssaucen, die Entzündungen beseitigen

– Rezepte zur Selbstherstellung von Heilölen, Umschlägen, Kompressen, Tinkturen, die Krankheiten, wie Erkältungen und all ihre Symptome bekämpfen

– Top Kräuter- und Gewürzrezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfen

– Und das Beste kommt immer zum Schluss: Meine geheimen Rezepte, Schritt für Schritt erklärt, damit du nie wieder Erkältung bist

– Und vieles mehr

