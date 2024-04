NurExone Biologic Inc. kündigt strategische Expansion auf die US-Finanzmärkte mit Genehmigung des Listing-Antrags auf OTCQB und DTC-Eignung an

TORONTO und HAIFA, Israel, 25. April 2024 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun am OTCQB® Venture Market (der „OTCQB“) unter dem Symbol NRXBF zum Handel zugelassen sind. Die Notierung an der OTCQB erhöht die Sichtbarkeit und erleichtert den Handel für institutionelle und private US-Anleger.

Als einziges börsennotiertes Unternehmen, das Therapien zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen mit Exosomen entwickelt, ist NurExone stolz darauf, seinen Zugang zum Finanzmarkt zu erweitern. Die OTCQB, eine renommierte US-Handelsplattform, ist ein wichtiges Tor zum US-Handel und fördert ein Umfeld, das fundierte Investitionsentscheidungen begünstigt. Dies verbessert die Möglichkeiten, Investitionen anzuziehen und den Unternehmenswert zu optimieren.

Das Unternehmen freut sich, bekannt geben zu können, dass es auch die Zulassung der Depository Trust Company („DTC“) für seine Aktien an der OTCQB erhalten hat. Durch die DTC-Zulassung werden die Aktien des Unternehmens einem größeren Kreis von potenziellen Anlegern und Maklerfirmen zugänglich gemacht, die zusätzliche Compliance-Maßnahmen verlangen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Zugänglichkeit zu verbessern und die Liquidität durch Online-Transaktionen potenziell zu erhöhen.

Yoram Drucker, Vorstandsvorsitzender von NurExone, zeigte sich begeistert: „Die Aufnahme in die OTCQB und der Erhalt der DTC-Zulassung verdeutlichen unser Bestreben, das Engagement der Aktionäre und die Liquidität zu verbessern. Diese Errungenschaften ermöglichen US-Investoren einen einfachen Zugang zu und Investitionen in NurExone. Als Pioniere in der Entwicklung von Exosomen-geladenen Nanowirkstoffen für eine Vielzahl von klinischen Erkrankungen, insbesondere für Rückenmarksverletzungen, freuen wir uns, der Investorengemeinschaft erweiterte Möglichkeiten zu bieten, sich an unserer Innovation zu beteiligen.“

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, fügte hinzu: „Die Erweiterung unserer Investorenbasis wird unsere Bemühungen zur Entwicklung von Lösungen und Therapien für die Hunderttausende von Patienten weltweit, die an traumatischen Rückenmarksverletzungen leiden, beschleunigen.“

Die Stammaktien von NurExone Biologic werden weiterhin an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) und an verschiedenen Börsen in Deutschland, darunter Frankfurt, München oder Tradegate, gehandelt. Falls und sobald die Stammaktien des Unternehmens an der OTCQB gehandelt werden, werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der TSXV unter dem Symbol „NRX“ und in Deutschland unter dem Symbol „J90“ gehandelt.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat von der FDA den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie Pharmaunternehmen, die an einer nicht-invasiven, gezielten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind, neuartige Lösungen bietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Vorstandsvorsitzender und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investor Relations. – Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die zukünftigen Pläne und das geistige Eigentum des Unternehmens, die „Exosomes of Europe“-Konferenz, die wissenschaftlichen, entwicklungstechnischen und kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens, die effiziente Beladung von Exosomen, potenzielle zukünftige Herstellungs-, klinische, Lizenzierungs- und Marketingaktivitäten sowie die Behandlung bestimmter Krankheiten. Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke werden verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts zur Verfügung standen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Bestimmte Annahmen beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum intern und durch Lizenzierung zu vermarkten, und dass das Unternehmen über das geeignete Team verfügt, um diese Vermarktung zu realisieren. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens, dem bisherigen Mangel an Einnahmen, staatlichen Vorschriften, der Marktakzeptanz seiner Produkte, dem raschen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens und der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2024/04/25/2869662/0/en/NurExone-Biologic-Inc-Announces-Strategic-Expansion-to-US-Financial-Markets-with-Approval-of-OTCQB-Listing-Application-and-DTC-Eligibility.html

