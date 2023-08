Offenes MRT in Kiel – in der Praxis für Orthopädie und Sportmedizin

Diagnose ohne Strahlung – die Praxis für Orthopädie und Sportmedizin bietet ein offenes MRT mit vielen Vorteilen. Jetzt Termin vereinbaren!

Die Praxis Dr. med Jürgen Knepel und Dr. med. Tim Schäfer für Orthopädie und Sportmedizin bietet ein modernes und schonendes Verfahren zur Diagnostik an. Mit dem offenen MRT wird auf Röntgenstrahlung verzichtet und für Patientinnen und Patienten eine ganze Reihe an Vorteilen geboten.

Schonende Diagnostik mit dem offenen MRT

Die Magnetresonanztomographie ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Mit dem offenen MRT-Gerät der Praxis können Rückenmark, Nervenwurzeln, Bandscheiben, Gelenkknorpel, Menisken, Knochen und vieles mehr schonend durchgeführt und akkurat bildlich dargestellt werden.

Das offene MRT-Gerät bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen, geschlossenen Geräten. Die weite, helle und patientenfreundliche Untersuchung kann speziell bei Raumangst (Klaustrophobie) und bei Kindern stressfrei eingesetzt werden. Eltern haben die Möglichkeit, während der Untersuchung bei ihrem Kind im MRT-Raum zu bleiben und direkt neben ihrem Kind zu sitzen.

Weiterhin ist das offene MRT-Gerät leiser als geschlossene Geräte und so können unnötige Bewegungsstörungen verringert werden. Während der gesamten Untersuchung steht das Team der Praxis mit der Patientin oder dem Patienten in Blickkontakt und zusätzlich mit einem Mikrofon in Verbindung, um eine bestmögliche Untersuchung sicherzustellen.

Technische Details und Kontraindikationen

Die verschiedenen Bauweisen der MRT-Geräte führen zu unterschiedlichen Auflösungen der Bilder. Bei Fragen zu technischen Details beraten die Experten der Praxis gerne ausführlich. Wegen des Magnetfeldes können Patientinnen und Patienten mit einem implantierten Schrittmacher oder metallischen Herzklappen nicht untersucht werden. Auch metallische Fremdkörper und Gehörknöchelimplantate können ein Hinderungsgrund sein. Bei Patientinnen und Patienten mit künstlichem Gelenkersatz kann es zu einem ungefährlichen Wärmegefühl im Bereich der Prothese kommen.

Terminvereinbarung und Öffnungszeiten

Die Praxis steht Patientinnen und Patienten mit einem umfangreichen Leistungsspektrum zur Verfügung und bietet Termine für das offene MRT unter der Telefonnummer 0431 – 996 994 30 an. Die Räumlichkeiten sind am Exerzierplatz 20a, im Innenhof, zu finden. Die Öffnungszeiten sind Montag von 08.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr, Dienstag von 08.00 -13.00 Uhr und 15.00-17.00 Uhr, Mittwoch von 08.00-13.00 Uhr, Donnerstag von 08.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr sowie Freitag von 10.00-14.00 Uhr.

