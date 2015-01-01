Osteopathie-Praxis Pittino in München begleitet Frauen strukturiert durch die Perimenopause

Die Privatpraxis Uta Pittino in München Schwabing unterstützt Frauen dabei, hormonelle Veränderungen in der Perimenopause zu verstehen und im Alltag gezielt gegenzusteuern.

Die Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie Uta Pittino in München Schwabing bietet Frauen in der Perimenopause eine strukturierte Begleitung an, die hormonelle und metabolische Veränderungen in dieser Lebensphase einordnet und in konkrete Alltagsschritte übersetzt. Das Angebot ergänzt das bestehende Spektrum der Praxis aus funktioneller Medizin, komplementärmedizinischer Labordiagnostik und Mikronährstofftherapie und verbindet Biomarker-Analysen mit persönlichem Coaching zu Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement. Zielgruppe sind vor allem Frauen ab Mitte 30, die zu Beginn dieser hormonellen Übergangsphase Veränderungen wie Erschöpfung, Gewichtszunahme im Bauchbereich, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen bemerken, ohne dass klassische Blutwerte auffällig sind. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Berufstätige, Unternehmerinnen und Führungskräfte, die ihre Leistungsfähigkeit im Berufsalltag langfristig erhalten möchten. Die Begleitung erfolgt individuell und wird sowohl vor Ort in München Schwabing als auch per Video-Call durchgeführt, sodass Interessentinnen unabhängig vom Wohnort teilnehmen können. Uta Pittino bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Menschen zu Fragen der Präventions- und funktionellen Medizin mit und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf hormonelle und metabolische Umbrüche bei Frauen spezialisiert.

Die Perimenopause betrifft in Deutschland eine erhebliche Zahl an Frauen, wird im Versorgungsalltag jedoch häufig nur am Rande berücksichtigt. Die Phase kann bereits Mitte 30 beginnen und sich über mehrere Jahre bis zur letzten Regelblutung erstrecken. Viele Betroffene bringen Symptome wie Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme oder Gewichtsveränderungen nicht automatisch mit hormonellen Umstellungen in Verbindung, da diese Phase oft schon Jahre vor der letzten Regelblutung beginnt und sich schleichend entwickelt. Standarduntersuchungen liefern in dieser Zeit häufig unauffällige Werte, obwohl sich Hormone wie Östrogen, Progesteron und Cortisol sowie stoffwechselbezogene Prozesse wie die Insulinsensitivität und die Schilddrüsenfunktion bereits spürbar verändern können. Fachärztliche Termine sind zudem in vielen Regionen nur mit langen Wartezeiten verfügbar, und eine vertiefte, wiederkehrende Beratung speziell zu diesem Lebensabschnitt ist im Rahmen der gesetzlichen Versorgung nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund wächst die Nachfrage nach ergänzenden Angeboten aus der Präventions- und funktionellen Medizin, die hormonelle und metabolische Zusammenhänge verständlich erklären und praxisnahe Handlungsschritte liefern, ohne die ärztliche Behandlung zu ersetzen. Auch der öffentliche Diskurs über Wechseljahre und die Vorphase der Menopause hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen, unter anderem durch Podcasts, Bücher und Social-Media-Formate zum Thema.

Im Rahmen der Begleitung analysiert Uta Pittino gemeinsam mit ihren Patienten ausgewählte Biomarker aus den Bereichen Hormone, Mikronährstoffe, Immunsystem, Neurotransmitter und Mikrobiom und ordnet die Ergebnisse in den individuellen Alltag ein. Berücksichtigt werden unter anderem Werte zu Östrogen, Progesteron, Cortisol, Insulin und Schilddrüsenhormonen, da diese in der Perimenopause häufig im Zusammenspiel stehen. Der Prozess gliedert sich in drei Schritte: eine evidenzbasierte Analyse der Werte, ein Verständnis der zugrunde liegenden biochemischen Zusammenhänge sowie die schrittweise Umsetzung konkreter Maßnahmen zu Ernährung, Bewegung, Schlaf- und Stressmanagement im Alltag. Die Begleitung ist auf mehrere Monate angelegt und wird durch regelmäßige Gespräche sowie eine erneute Auswertung der Werte ergänzt, bis neue Routinen im Alltag der Patientinnen gefestigt sind. „Viele Frauen erleben in dieser Lebensphase Veränderungen, für die sie im Praxisalltag oft keine Erklärung erhalten. Genau dort setzt die Begleitung an: Wer versteht, was im eigenen Körper passiert, kann gezielter handeln“, sagt Uta Pittino, Inhaberin der Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie in München.

Für Frauen in der Perimenopause kann ein strukturierter Blick auf hormonelle und metabolische Zusammenhänge dazu beitragen, Beschwerden besser einzuordnen und frühzeitig gegenzusteuern, statt einzelne Symptome isoliert zu behandeln. Die Privatpraxis Uta Pittino positioniert sich damit als ergänzende Anlaufstelle für Frauen, die neben der ärztlichen Versorgung eine begleitende, alltagsnahe Einordnung ihrer Situation suchen. Interessentinnen können sich zunächst zu einem kostenfreien, rund 30-minütigen Erstgespräch anmelden, in dem die aktuelle Situation besprochen, erste Fragen geklärt und mögliche nächste Schritte skizziert werden. Pittino plant nach eigenen Angaben, die Begleitung in diesem Themenfeld in den kommenden Monaten um weitere Formate zu ergänzen, etwa zusätzliche Gruppenangebote und Webinare zu einzelnen Themenschwerpunkten wie Schlafqualität, Blutzuckerstabilität oder Stressregulation. Auch der Ausbau der Zusammenarbeit mit Fachärztinnen und Labordiagnostik-Partnern für die Auswertung der Biomarker ist Teil der weiteren Planung. Patientinnen erhalten im Verlauf der Begleitung zudem eine schriftliche Zusammenfassung ihrer Werte sowie der daraus abgeleiteten Empfehlungen, auf die sie auch nach Abschluss des Coachings zurückgreifen können. Weiterführende Informationen zum Angebot rund um die Perimenopause sind abrufbar unter www.osteopathiepraxis-pittino.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie

Frau Uta Pittino

Ohmstraße 1

80802 München

Deutschland

fon ..: 0176 63440583

web ..: https://www.osteopathiepraxis-pittino.de/

email : info@osteopathiepraxis-pittino.de

Die Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie Uta Pittino mit Sitz in München Schwabing ist auf Osteopathie, Physiotherapie und funktionelle Medizin spezialisiert und kombiniert diese mit Angeboten wie Chiropraktik, komplementärmedizinischer Labordiagnostik und Mikronährstofftherapie. Geleitet wird die Praxis von Uta Pittino, die seit mehr als 15 Jahren Menschen zu Fragen der Präventions- und funktionellen Medizin begleitet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einordnung hormoneller und metabolischer Zusammenhänge, unter anderem bei Frauen in der Perimenopause. Die Praxis ist Mitglied im Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

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web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

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