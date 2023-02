Ostern unter Palmen mit Eiersuche unter Wasser in der Lagune von Baros Maldives

Während des Osterfests wird die legendäre Lagune der Insel Baros noch bunter, denn die Ostereier-Suche findet dieses Jahr unter Wasser statt.

Das tropische Paradies Baros inmitten des türkisfarbenen Wassers der Malediven hat vom 7. bis 9. April 2023 neben all den bestehenden Aktivitäten noch ein zusätzlich Line-Up aufgestellt, um den Gästen zum Osterfest etwas Besonders bieten zu können.

Highlights neben der Unterwasser-Ostereiersuche sind der Osterfilmabend im Palm Garden, das Dine-in-White-Full-Moon-Abendessen im Lighthouse Restaurant sowie das 7 Chef’s Dinner ebenfalls im Lighthouse Restaurant, zu dem sieben maledivische junge Köche zusammenkommen, um ihr Talent mit einem mehrgängigen, speziellen Menü unter Beweis zu stellen.

Wer bei der Eierschatz-Suche erfolgreich war, kann die süße Verlockung direkt mit in den Serenity Spa nehmen und sich einer Chocolate-Massage hingeben.

Das Osterfest Programm von Baros lässt keine Wünsche offen und ist hier einsehbar.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

