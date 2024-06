Oukitel WP35: 14,9 mm schmales 11.000 mAh Kraftpaket im edlen Luxus-Outfit

Shenzhen, 4. Juni 2024 – Oukitel, ein führender Hersteller von robusten und leistungsstarken Mobilgeräten gibt den Marktstart seines neuen Outdoor-Smartphones WP35 bekannt.

Das neue Smartphone Oukitel WP35 5G setzt einmal mehr Maßstäbe in Sachen Robustheit, Akkulaufzeit, Leistung und Vielseitigkeit und ist damit ideal für Abenteurer und Profis in anspruchsvollen und herausfordernden Umgebungen und Einsätzen geeignet.

Powerpaket für bis zu 60 Tage Standby

Das Oukitel WP35 ist mit einem beeindruckenden 11.000 mAh Akku ausgestattet, der eine außergewöhnliche Laufzeit bietet. Dabei ist es mit 14,9 mm das aktuell schmalste seiner Klasse. Ob bei langen Wanderungen, mehrtägigen Outdoor-Abenteuern oder im stressigen Arbeitsalltag – dieser Akku stellt sicher, dass man immer in Verbindung bleibt. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass das Gerät in kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist.

Leistungsstarker Chipsatz und großzügiger Speicher für maximale Effizienz

Im Inneren des Oukitel WP35 arbeitet der moderne MediaTek 5G 6100+ Chipsatz, der nicht nur eine blitzschnelle 5G-Konnektivität ermöglicht, sondern auch eine herausragende Rechenleistung bietet. Das WP35 bietet einen Basis-RAM von 8 GB, erweiterbar auf bis zu 24 GB, für nahtloses Multitasking. Außerdem bietet es einen großzügigen internen Speicher von 256 GB mit der Option, ihn auf bis zu 2 TB zu erweitern. Somit sind anspruchsvolle Anwendungen und Spiele kein Problem für dieses leistungsstarke Outdoor-Smartphone.

Hochauflösende Kamera von Sony für perfekte Aufnahmen

Die AI-Kamera des Oukitel WP35 überzeugt mit einer 64-Megapixel-Hauptlinse von Sony, die gestochen scharfe und detailreiche Fotos ermöglicht. Ergänzt wird diese durch eine 8-Megapixel-Nachtsichtkamera und eine 32-Megapixel-Frontkamera für hochauflösende Selfies. Diese vielseitige Kameraausstattung stellt sicher, dass Sie für jede Situation perfekt gerüstet sind – egal ob es darum geht atemberaubende Landschaften oder winzige Details festzuhalten. Dank der robusten Bauweise ist die Kamera auch unter extremen Bedingungen stets einsatzbereit.

Brillantes Display und robustes Design, edler Look

Das Oukitel WP35 verfügt über ein 6,6 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.4K, das für gestochen scharfe und lebendige Bilder sorgt. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt, das eine hohe Kratzfestigkeit und Bruchsicherheit gewährleistet. Die IP68 und IP69K Zertifizierungen garantieren, (dass das Gerät staubdicht und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern für 30 Minuten ist. Zusätzlich erfüllt es den militärischen Standard MIL-STD-810H, was es besonders stoßfest und widerstandsfähig macht. Diese Eigenschaften machen das WP35 zum idealen Begleiter für extreme Umgebungen, sei es beim Bergsteigen oder auf der Baustelle. Dabei ist es mit seiner hochwertigen Hülle in Diamantstruktur überall ein echter Hingucker.

Einsatzmöglichkeiten in Freizeit und Beruf

Das Oukitel WP35 ist für alle anspruchsvollen Nutzer:innen gemacht, die viel Zeit draußen verbringen und dabei ein zuverlässiges und schickes Smartphone benötigen. Beim Wandern in den Bergen können Sie sich auf die langlebige Batterie und die robuste Bauweise verlassen, selbst wenn das Wetter umschlägt oder Sie versehentlich das Smartphone fallen lassen. Für professionelle Anwender etwa auf Baustellen oder in der Landwirtschaft ist das WP35 durch seine Robustheit und Leistungsfähigkeit der zuverlässige Begleiter in allen Einsatzszenarien.

Verfügbarkeit und Preis

Das OUKITEL WP35 wird ab dem 5. Juni 2024 mit 25 Prozent Rabatt zum Einführungspreis von 284,99 Euro im offiziellen Oukitel Store erhältlich sein. Die drei verfügbaren Farben Grau, Kaffee und Grün, geben dem WP35 dank der Diamantstruktur ein unverwechselbar edles Aussehen.

Über OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD“ mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

Folgen Sie OUKITEL für weitere Informationen auf Facebook, Youtube und X (früher Twitter.)

