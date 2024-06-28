  • Padel Masterclass mit Padel-Champ Denise Höfer im The Nautilus Maldives

    Der deutsche Padel-Star Denise Hofer gastiert 25.-28. März 2026 im Rahmen vom „Masters for Masters“-Programm auf der ultraluxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives.

    BildOb Profi oder Anfänger, die Padel-Masterclass bietet die Möglichkeit, Privatstunden bei der erfolgreichen deutschen Padel-Spielerin für den optimalen Einstieg oder den letzten Feinschliff zu belegen. Denise Höfer kommentiert: „Ich freue mich riesig, für diese Sonderausgabe der Masters for Masters-Serie ins The Nautilus zurückzukehren. Der Padel-Platz im The Nautilus gehört wirklich zu meinen Lieblingsplätzen weltweit: Die unglaubliche Lage und der atemberaubende Blick auf die Lagune schaffen eine Atmosphäre, die man sonst nirgendwo findet.“

    Adan Gomez, General Manager des Nautilus Maldives, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Denise Höfer wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre, eine so talentierte und erfolgreiche Sportlerin wieder auf unserer Insel zu haben und unseren Gästen die besondere Gelegenheit zu bieten, mit ihr zu trainieren.“

    Nach den Trainingseinheiten lockt das Solasta Spa mit maßgeschneiderter Regeneration. Exklusive Behandlungen von Maison Caulières – darunter Massagen, Tiefengewebebehandlungen, Vulkanstein-Therapien und Wärmebehandlungen – sorgen für Tiefenentspannung und neue Energie. Die Kombination aus sportlicher Aktivität und erholsamen Momenten macht den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit nur 26 ultra-luxuriösen Häusern und Residenzen ist The Nautilus, ein intimes Refugium im Baa-Atoll, einem UNESCO-Biosphärenreservat. Umgeben von weißen Sandstränden, Korallenriffen und kristallklarem Wasser definiert das private Inselparadies The Nautilus maßgeschneiderte Gastfreundschaft neu. Jeder Aufenthalt ist individuell gestaltet und sorgt bei den Gästen für völlige Entspannung, Erneuerung und neue Erfahrungen.

    Weitere Informationen unter: https://www.thenautilusmaldives.com/elevate-your-padel-game

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    The Nautilus Maledives
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 089 35612486
    web ..: https://www.zierercom.com/
    email : annette.zierer@zierercom.com

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: 089 35612486


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Adan Gomez leitet ab sofort das The Nautilus Maldives
      Adan Gomez, ein Experte in der Ultra-Luxury-Hospitality, übernimmt die Leitung der exklusiven Privatinsel The Nautilus Maldives....

    2. Residenz des The Nautilus Maldives zu einer der außergewöhnlichsten Villen der Malediven gekürt!
      Malediven, 28. Juni 2024 - Die Residenz "The Nautilus Retreat" des The Nautilus Maldives wurde bei den Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 zu einer der außergewöhnlichsten Villen...

    3. „Schweizer Staatskoch“ Gregor Zimmermann gibt 2026 ein kulinarisches Oster-Gastspiel im The Nautilus Maldives
      Der Küchenchef des legendären Grandhotels Bellevue Palace in Bern, gastiert mit seiner Kochkunst Ostern (3.-5. April 2026) auf der ultra-luxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives....

    4. Unwritten Nights: Grenzenlose Liebe im The Nautilus Maldives zum Valentinstag 2026
      2026 feiert The Nautilus Maldives den Valentinstag mit "Unwritten Nights" - einem ganz persönlichen Erlebnis für jedes Paar...

    5. JUNI 2025: Wellness Awakening Festival im The Nautilus Maldives
      Im Juni 2025 verwandelt sich The Nautilus Maldives in eine Oase der ganzheitlichen Heilung....

    6. 25.-31. Juli 2025 Ocean Discovery Week im The NAUTILUS MALDIVES mit dem Unterwasserfotografen Simon Lorenz
      Der deutsche Unterwasserfotograf Simon Lorenz bietet spezielle Workshops und Gesprächsrunden im The Nautilus an!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.