Padel Masterclass mit Padel-Champ Denise Höfer im The Nautilus Maldives

Der deutsche Padel-Star Denise Hofer gastiert 25.-28. März 2026 im Rahmen vom „Masters for Masters“-Programm auf der ultraluxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives.

Ob Profi oder Anfänger, die Padel-Masterclass bietet die Möglichkeit, Privatstunden bei der erfolgreichen deutschen Padel-Spielerin für den optimalen Einstieg oder den letzten Feinschliff zu belegen. Denise Höfer kommentiert: „Ich freue mich riesig, für diese Sonderausgabe der Masters for Masters-Serie ins The Nautilus zurückzukehren. Der Padel-Platz im The Nautilus gehört wirklich zu meinen Lieblingsplätzen weltweit: Die unglaubliche Lage und der atemberaubende Blick auf die Lagune schaffen eine Atmosphäre, die man sonst nirgendwo findet.“

Adan Gomez, General Manager des Nautilus Maldives, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Denise Höfer wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre, eine so talentierte und erfolgreiche Sportlerin wieder auf unserer Insel zu haben und unseren Gästen die besondere Gelegenheit zu bieten, mit ihr zu trainieren.“

Nach den Trainingseinheiten lockt das Solasta Spa mit maßgeschneiderter Regeneration. Exklusive Behandlungen von Maison Caulières – darunter Massagen, Tiefengewebebehandlungen, Vulkanstein-Therapien und Wärmebehandlungen – sorgen für Tiefenentspannung und neue Energie. Die Kombination aus sportlicher Aktivität und erholsamen Momenten macht den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit nur 26 ultra-luxuriösen Häusern und Residenzen ist The Nautilus, ein intimes Refugium im Baa-Atoll, einem UNESCO-Biosphärenreservat. Umgeben von weißen Sandstränden, Korallenriffen und kristallklarem Wasser definiert das private Inselparadies The Nautilus maßgeschneiderte Gastfreundschaft neu. Jeder Aufenthalt ist individuell gestaltet und sorgt bei den Gästen für völlige Entspannung, Erneuerung und neue Erfahrungen.

Weitere Informationen unter: https://www.thenautilusmaldives.com/elevate-your-padel-game

