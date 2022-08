PASSION FOR FINANCE – kostenloser Bildungsblog für finanzielle Bildung gestartet

Dem Hamsterrad zu entkommen und finanzielle Freiheit zu erlangen, ist der Wunsch von immer mehr Menschen.

Ein Grundstein, um dieses Vorhaben nachhaltig in die Tat umzusetzen, besteht in einer ausreichenden finanziellen Bildung. Genau diesem Thema haben sich die Betreiber des neuen Bildungsblog PASSION FOR FINANCE gewidmet.

Der Begriff „finanzielle Freiheit“ wird besonders in der heutigen Zeit immer häufiger verwendet, aber nur die wenigsten wissen, was darunter zu verstehen ist. Deshalb sollte zunächst erklärt werden, was unter finanzieller Freiheit überhaupt zu verstehen ist. Finanziell frei zu sein bedeutet, dass man den eigenen derzeitigen Lebensstandard halten kann, ohne dafür aktiv zu werden. Dabei muss dies nicht unbedingt bedeuten, dass man besonders reich oder arm ist, sondern nur, dass man so weiterleben kann wie bisher, nur ohne dafür jeden Tag ins Büro gehen und aktiv Geld verdienen zu müssen.

Als Nächstes stellt sich die Frage, was man tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Genau an dieser Stelle setzt der neue Bildungsblog PASSION FOR FINANCE an. Er hilft privaten Anlegern und Interessierten, ihren Traum von der finanziellen Freiheit nachhaltig umzusetzen. Dafür werden unterschiedliche Wege vorgestellt, deren Wahl sicherlich auch von den Grundvoraussetzungen eines jeden einzelnen abhängig sind. Schließlich wird für das eine oder andere Vorhaben ein gewisses Grundkapital vorausgesetzt.

So werden unter anderem wertvolle Tipps zu den Themen Sparen und Investieren geben. Nutzer erfahren, wie man zu Wohlstand gelangt, langfristig erfolgreich spart und investiert. Welche Geldanlage erwirtschaftet bei einem guten Gewinn-Risiko-Verhältnis eine ausreichende Rendite? Wie kann man durch Sparen ein passives Einkommen aufbauen und wie können Anleger in Boom- und Krisenzeiten profitieren? Zugleich wird vorgestellt, woran man einen seriösen Finanzberater erkennt und wie man mit diesem umgehen sollte

.

Das ist aber nur ein Ausschnitt, aus den vielen Themenbereichen, die nicht nur sehr umfangreich vorgestellt werden, sondern zugleich mit vielen Tipps und Tricks daherkommen. Weiterhin erfährt man auf diesem Blog alles über das Investieren in Aktien beziehungsweise wie man mit Trading Geld verdienen kann und wie man am besten in Kryptowährungen und Immobilien investiert. Auch zum Thema Online Business werden zahlreiche Tipps gegeben. Was sollte man als Gründer und Selbstständiger beachten? Wie kann man eine Webseite aufbauen und diese monetarisieren? Und wie bekommt man am besten Traffic auf die jeweilige Seite? Diese und viele weitere Fragen werden beantwortet. Zugleich stellt dies nur einen kleinen Auszug aus den umfangreichen Inhalten des Blogs dar.

Als Informationsquelle kann aber nicht nur der Blog genutzt werden. Das Team von PASSION FOR FINANCE stellt obendrein zahlreiche kostenlose E-Books zum Download bereit. Diese beschäftigen sich ebenfalls mit den Themen Kryptowährungen, Trading, finanzielle Unabhängigkeit, Aktienstrategien und vieles mehr. Durch den Download der E-Books erhalten Nutzer die Möglichkeit, den Content nachhaltig zu sichern und in Ruhe zu verwerten.

Dabei versteht es sich von selbst, dass mit dem neuen Bildungsblog keine Luftschlösser gebaut oder der große Reichtum versprochen wird. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet. Es werden ausschließlich realistisch erreichbare Ziele vorgestellt. Das unterstreicht noch einmal die Seriosität des Portals und die Hochwertigkeit des zur Verfügung gestellten Contents.

Den Betreibern kommt es nicht darauf an, das Unwissen anderer Menschen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Vielmehr möchten Sie für finanzielle Bildung sorgen und anderen Menschen helfen. So haben letztlich persönliche Erfahrungen der Betreiber einen Mitanteil daran gehabt, ein solches Portal überhaupt aufzubauen. Im eigenen Bekanntenkreis konnte beispielhaft festgestellt werden, dass viele Menschen ihren Urlaub, der übrigens selten länger als 14 Tage dauert, bis ins kleinste Detail planen, aber bei der Planung ihrer eigenen Finanzen quasi aufgeschmissen sind. Nachdem man sich tiefer in das Thema finanzielle Bildung eingearbeitet hatte, stellte man schnell fest, dass dies kein Einzelfall ist. Quer durch die Gesellschaft tappen viele Menschen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten im Dunkeln. Und noch schlimmer: Nicht wenige Menschen investieren in Dinge, die wenig erfolgversprechend sind oder tappen sogar in eine Schuldenfalle. Dabei wird auch die Zeit nach der Berufstätigkeit oft vergessen: In der Folge bleibt nur noch die gesetzliche Rente und die kann, wie bereits heute von Experten prognostiziert wird, im schlimmsten Fall nur für einen sehr minimalistischen Ruhestand sorgen.

Die Betreiber haben es sich deshalb zum Ziel gesetzt, der mangelnden finanziellen Bildung ein Ende zu setzen: „Bereits vor Längerem ist uns aufgefallen, wie sehr das Thema finanzielle Bildung in der Gesellschaft vernachlässigt wird“, so Thomas Freund, einer der Betreiber des Projekts. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern. Es handelt sich bei PASSION FOR FINANCE um ein unternehmerisches Herzensprojekt. Es geht uns darum, andere Menschen dabei zu unterstützen, aktiv zu werden, um auf sicheren Wegen zu finanzieller Freiheit und wahrem Wohlstand zu kommen.“

Hinter dem Projekt stehen Katja Barth und Thomas Freund. Während Thomas Freund die Strippen im Hintergrund zieht, ist seine Ehefrau Katja Barth für den Content und den Kontakt mit den Nutzern zuständig. Dabei kommt Thomas Barth sein finanz-wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund zugute. Dank diesem kann er seine Frau auch in fachlicher Hinsicht an der einen oder anderen Stelle unterstützen.

Das neue Portal ist unter https://grenzenlose-freiheit.com/ erreichbar. Fragen rund um das Portal beantwortet das Team unter der E-Mail-Adresse info@marketingtotal.de.

