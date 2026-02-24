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PETA VEGAN AWARD – Homeware 2026: Bremer Label 18Grad ausgezeichnet
Mit der Auszeichnung der „Hotel-Bettdecke Lyocell“ rückt das Bremer Label 18Grad in den Fokus der PETA VEGAN AWARDS – Homeware 2026.
PETA Deutschland e. V. hat die Gewinner der PETA VEGAN AWARDS – Homeware 2026 veröffentlicht
und insgesamt acht Produkte aus dem Bereich Wohnen und Homeware prämiert. In der Kategorie „Beste
vegane Bettdecke“ wurde die „Hotel-Bettdecke Lyocell“ des veganen Labels 18Grad ausgezeichnet.
[1]
18Grad ist Teil des Bremer Unternehmensumfelds von Nils Rabens (Schlafraum / BELL4 GmbH) und
positioniert sich mit pflanzenbasierten Alternativen im Bereich Schlaf- und Schlafzimmerprodukte. Die
ausgezeichnete Bettdecke setzt nach Angaben von PETA auf Lyocellfasern aus Holz und verzichtet
vollständig auf Daunen, Federn und Wolle. Als zentrale Eigenschaften werden Atmungsaktivität,
Temperaturausgleich und Feuchtigkeitsregulierung hervorgehoben. [1]
„Diese Auszeichnung ist ein sichtbares Signal, dass vegane Bettwaren nicht als Verzicht gedacht
werden müssen. Entscheidend sind Materiallogik, Schlafklima und Produktqualität – ohne tierische
Bestandteile“, sagt Nils Rabens, Bremer Unternehmer und Gründer von Schlafraum.
PETA begründet den Award in der Kategorie Homeware mit dem Ziel, die wachsende Vielfalt veganer
Wohnprodukte sichtbar zu machen und Unternehmen auszuzeichnen, die ohne tierische Materialien neue
Maßstäbe setzen. Corporate Engagement Managerin Hanna Buehrle hebt in der Veröffentlichung die
Innovationsleistung der prämierten Produkte und den Beitrag zu tierfreundlicheren Wohnkonzepten hervor.
[1]
Auch seitens Schlafraum wird die Auszeichnung als Bestätigung einer strategischen Entwicklungsrichtung
verstanden: weg von tierischen Füllstoffen, hin zu pflanzenbasierten, skalierbaren Materialsystemen,
die zugleich Komfort und Funktionalität im Schlafraum adressieren.
„Im Markt wird Schlafqualität oft über Design erzählt. In der Praxis entscheidet das Mikroklima:
Temperatur, Feuchte, Atmung. Wenn diese Parameter sauber funktionieren, entsteht das
,Hotelgefühl‘, das viele Menschen suchen – ohne tierische Materialien“, so Rabens.
PETA hat dem Unternehmen das offizielle PETA VEGAN AWARD – Homeware 2026-Logo zur
Verwendung in der Produkt- und Unternehmenskommunikation zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist ab
dem von PETA kommunizierten Veröffentlichungszeitpunkt vorgesehen, einschließlich Website, Social
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Nils Rabens
Herr Nils Rabems
Kornstraße 129
28201 Bremen
Deutschland
fon ..: 0163 523 0398
web ..: http://nils-traummmann.de
email : kontakt@nils-traummann.de
Pressekontakt:
Nils Traummann
Nils Trammann
Kornstraße 129,
28201 Bremen
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