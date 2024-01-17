  • Petition fordert kostenlosen Zugang zu Toiletten in Deutschland

    Grundbedürfnisse dürfen kein Luxus sein.

    Ich setze mich für kostenlose öffentliche Toiletten ein. Unterstütze die Petition und hilf, Würde für alle zugänglich zu machen. ?

    BildBerlin, 13.04.2026

    Der Autor und Initiator Sascha Ernst Dietrich (Alias „NordwindNomade“) hat eine Petition gestartet, die den kostenlosen Zugang zu Toiletten im öffentlichen Raum fordert.

    Ziel der Initiative ist es, auf eine oft übersehene, aber grundlegende soziale Herausforderung aufmerksam zu machen:

    den Zugang zu sanitären Einrichtungen als Teil der menschlichen Grundversorgung.

    Hintergrund ist die zunehmende Problematik, dass öffentliche Toiletten in Deutschland häufig kostenpflichtig sind oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

    Während dies für viele Menschen im Alltag kaum auffällt, stellt es für andere eine reale und tägliche Hürde dar – insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, Wohnungslose, Reisende oder Personen in prekären Lebenssituationen.

    „Grundbedürfnisse dürfen kein Luxus sein“, so Sascha Ernst Dietrich. „Der Zugang zu einer Toilette ist keine Frage des Geldbeutels, sondern der Würde.“

    Der Initiator berichtet aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann, ohne festen Wohnsitz oder in unsicheren Lebendphasen Zugang zu sanitären Einrichtungen zu erhalten. Diese Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt für eine Initiative, die nicht nur Missstände benennt, sondern konkrete Veränderungen anstoßen will.

    Die Petition fordert daher:

    oKostenlos zugängliche Toiletten in Städten und Gemeinden

    oEine flächendeckende, Barrierearme Infrastruktur
    Die Wahrung der Menschenwürde im öffentlichen Raum

    Darüber hinaus versteht sich die Initiative als Impuls für eine breitere gesellschaftliche Debatte über soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und die Frage, welche Grundbedürfnisse in einer modernen Gesellschaft selbstverständlich gewährleistet sein sollten.

    Die Petition richtet sich an politische Entscheidungsträger auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sowie an die Öffentlichkeit, um ein stärkeres Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und langfristige Lösungen zu fördern.

    Weitere Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten:
    ? https://www.openpetition.de/vxkbn

    Kontakt:
    Sascha Ernst Dietrich
    (NordwindNomade)

    https://www.nordwindnomade.com/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    NordwindNomade
    Herr Sascha Ernst Dietrich
    Roedernalle 91
    13437 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 160 181 63 03
    web ..: https://www.nordwindnomade.com/
    email : info@nordwindnomade.com

    NordwindNomade ist ein unabhängiges journalistisches und künstlerisches Projekt von Sascha Ernst Dietrich, Autor, Fotograf und Initiator des internationalen Friedens- und Dialogformats „Das Abteil am Rande der Welt / EuroCity 2606“.

    Im Mittelpunkt stehen gesellschaftlicher Dialog, Frieden als gelebte Praxis und die Frage, wie Menschen jenseits von politischen, sozialen und kulturellen Grenzen wieder miteinander ins Gespräch kommen können. NordwindNomade verbindet Reportage, persönliche Essays, Fotografie und öffentliche Briefe mit konkreten Begegnungsformaten.

    Das Projekt versteht Frieden nicht als abstrakte Idee, sondern als tägliche Verantwortung im Alltag. Es lädt dazu ein, Spannungen auszuhalten, Brüche sichtbar zu machen und Würde, Ehrlichkeit sowie Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen – auch dort, wo Dialog unbequem wird.

    NordwindNomade arbeitet unabhängig, werteorientiert und international vernetzt. Alle Inhalte, Hintergründe und aktuellen Entwicklungen sind auf der Website dokumentiert.

    Pressekontakt:

    NordwindNomade
    Herr Sascha Ernst Dietrich
    Roedernalle 91
    13437 Berlin

    fon ..: +49 160 181 63 03
    email : presse@nordwindnomade.com


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