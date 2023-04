Po-Straffung ohne Operation mit Sculptra in der Dorow Clinic

Die Po-Straffung ohne Operation mit Sculptra ist eine schonende und minimal-invasive Methode der Po-Straffung.

Waldshut 25. April 2023 Die Dorow Clinic, renommierte Klinik für ästhetische Chirurgie am Hochrhein, stellt die Methode zur Po-Straffung ohne Operation vor. Mit zwei Standorten und einem Team von sechs hochqualifizierten Ärzten ist die Klinik darauf spezialisiert, ihren Patienten innovative und sichere Schönheitsbehandlungen zu bieten.

Die Po-Straffung ohne OP setzt auf modernste Technologie und verwendet dazu den Filler Sculptra, um Patienten ein strafferes und wohlgeformteres Gesäß ohne die Notwendigkeit einer Operation zu ermöglichen. Die Behandlung bietet sowohl Männern als auch Frauen eine effektive und schonende Alternative zu herkömmlichen chirurgischen Eingriffen.

Was ist Sculptra?

Sculptra ist ein injizierbarer Filler auf der Basis von Poly-L-Milchsäure, der in den letzten Jahren bereits erfolgreich für die Behandlung von Gesichtsfalten eingesetzt wurde. Die Poly-L-Milchsäure kann auch für die Po-Straffung hervorragende Ergebnisse erzielen.

Warum wird der Po schlaff ?

Gewichtsverlust, das Alter, eine Schwangerschaft oder die Genetik können den Po schlaff werden lassen. In der Dorow Clinic haben die Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie sehr gute Erfahrungen mit dem Filler Sculptra gemacht.

Vorteile des Fillers Sculptra

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filler-Produkten wie zum Beispiel Hyaluronsäure, die aufgrund ihrer kurzen Haltbarkeit für viele Patienten keine dauerhafte Lösung darstellen, bietet Sculptra eine natürliche und langanhaltende Alternative. Durch die Stimulierung der körpereigenen Kollagenproduktion führt Sculptra zu einer stetigen Festigung und Straffung der behandelten Bereiche.

Der größte Vorteil von Sculptra ist die nicht-operative Anwendung: Die Behandlung erfolgt ambulant und dauert nur etwa 30 Minuten. Die Patienten können direkt nach der Injektion ihren Alltag wieder aufnehmen und müssen keine langen Ausfallzeiten wie bei einer Operation in Kauf nehmen. Das Risiko von Komplikationen und Infektionen ist ebenfalls deutlich reduziert.

Die ersten Ergebnisse der Sculptra-Behandlung sind bereits nach wenigen Wochen sichtbar und verbessern sich im Laufe der Zeit weiter. Die Wirkung hält in der Regel ein bis drei Jahre an, was Sculptra zu einer nachhaltigen und kosteneffizienten Lösung für die Po-Straffung macht.

Die Po-Straffung ohne OP mit Sculptra ist auch für sehr schlanke Personen eine hervorragende Alternative, wenn nicht genügend Eigenfett vorhanden ist, sodass eine Po-Straffung mit Eigenfett nicht in Betracht gezogen werden kann.

Die Dorow Clinic steht für höchste Qualität und Sicherheit in der ästhetischen Chirurgie. Mit zwei Standorten in Waldshut und Lörrach und einem Team aus sechs erfahrenen Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie bietet die Klinik ein umfangreiches Leistungsspektrum in den Bereichen Gesichts-, Körper- und Brustästhetik. Die Klinik ist stolz darauf, ihren Patienten eine breite Palette von minimalinvasiven und nicht-invasiven Verfahren anzubieten, die auf neuesten Erkenntnissen und Technologien basieren.

