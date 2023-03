Schonende Entfernung von Brustimplantaten in der Dorow Clinic

Wenn Frauen nach ihrer Brustvergrößerung nicht mehr glücklich sind, ist die schonende Entfernung der Brustimplantate die Lösung, die natürliche Brust wiederherzustellen.

Immer mehr Frauen entscheiden sich dafür, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Doch oft stellen sich dabei Fragen nach möglichen Komplikationen und dem bestmöglichen Ergebnis. Die Dorow Clinic in Waldshut hat sich auf die Entfernung von Brustimplantaten spezialisiert und setzt dabei auf schonende Techniken und eine individuelle Beratung.

„Wir verstehen, dass es sich um eine sehr persönliche Entscheidung handelt, und nehmen uns Zeit, um auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Patientin einzugehen“, betont Dr. Dr. Andreas Dorow, Gründer und Leiter der Dorow Clinic. „Unser Ziel ist es, die natürliche Schönheit jeder Frau hervorzuheben und ihr ein neues Gefühl der Freiheit und Selbstakzeptanz zu geben.“

Die Dorow Clinic setzt auf eine sorgfältige Voruntersuchung und eine präzise Planung des Eingriffs, um mögliche Komplikationen zu minimieren. Dabei kommen modernste Techniken wie die En-Bloc-Methode zum Einsatz, wenn Brustimplantate aufgrund einer Kapselfibrose entfernt werden müssen. Diese schonende Methode ermöglicht es, die Implantate mit minimalem Trauma für das umgebende Gewebe zu entfernen.

Bei der Entfernung der Brustimplantate ist es besonders wichtig, dass das Implantat vollständig entfernt wird. Dank der Expertise der Fachärzte der Dorow Clinic wird eine sehr schonende Technik eingesetzt. Zusätzlich kann in vielen Fällen möglichst viel Brustgewebe erhalten werden, sodass nicht immer eine gleichzeitige Bruststraffung notwendig ist. Mit der speziellen Straffungstechnik der Dorow Clinic wird eine sehr natürliche und besonders schöne Form der Brust erzielt.

„Wir verstehen, dass jede Frau ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche hat“, sagt Dr. Dr. Andreas Dorow. „Deshalb bieten wir eine individuelle Beratung und gehen auf die Bedenken und Fragen jeder einzelnen Patientin ein. Wir wollen, dass sich jede Frau bei uns wohl und sicher fühlt.

Die Dorow Clinic in Waldshut ist eine der führenden Kliniken für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Deutschland und verfügt über ein erfahrenes und hochqualifiziertes Team von Chirurgen und Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Neben der Entfernung von Brustimplantaten bietet die Klinik ein breites Spektrum an ästhetischen Behandlungen, von der Fettabsaugung bis zur Gesichtsstraffung.

Dr. Dr. Dorow hat Medizin und anschließend Zahnmedizin studiert und ist Facharzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie mit der Zusatzbezeichnung Plastische Operationen und Facharzt für Oralchirurgie. Als Gründer der Dorow Clinic ist er seit über 15 Jahren Schönheitschirurg mit Leib und Seele und hat schon sehr vielen Menschen zu einem völlig neuen Lebensgefühl verholfen.

