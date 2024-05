Podcast „Datenschutz im Ohr“ geht auf Sendung

Hilfe für Solo-Selbstständige und kleine Firmen in der Umsetzung von Datenschutz von den Ersten, die sich in Deutschland ausschließlich auf „Kleine“ spezialisiert haben.

Wie Unternehmen (KMU) den Datenschutz optimal meistern können, darüber spricht Datenschutzexpertin

Corinna Göring in ihrem neuen Podcast anschaulich und unterhaltsam. Am 15. Mai erscheint Folge eins.

„Viele kleine und mittlere Unternehmen glauben, dass Datenschutz für sie nicht so wichtig ist“, sagt die Expertin für Datenschutz und IT-Sicherheit. Doch das stimme leider nicht. „Zurzeit werden gerade kleine Unternehmen zunehmend geprüft und geraten ins Visier der Behörden.“ Wie sich Unternehmen mit bis zu 19 Mitarbeitenden optimal schützen und beim Thema Datenschutz aufstellen können, damit beschäftigt sich Corinna Göring in ihrem Podcast „Datenschutz im Ohr“. Ab 15. Mai wird die erste Folge zu hören sein. Später erscheint der Podcast immer 14-tägig.

Praxisnahe Erklärungen zum Thema Datenschutz liefert Datenschutzexpertin Corinna Göring

Mit dem Format holt die Entwicklerin des DSGVO Erste-Hilfe-Koffers Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren verständlichen und praxisnahen Erklärungen ab. „Wir vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer nehmen die Hörerinnen und Hörer mit unserem Podcast ,Datenschutz im Ohr‘ an die Hand und zeigen, wie sie die Hürden der DSGVO meistern können. Von einfachen Erklärungen bis hin zu konkreten Handlungsanweisungen“, sagt Göring.

Datenschutz-Podcast für KMU: Von Grundsatzfragen, über Checklisten bis zu spezialisierten Themen

Was müssen kleine Unternehmen im Datenschutz umsetzen? Wann muss man wen wie informieren? Und ab wann muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in den ersten Folgen des neuen Podcasts. Außerdem erhalten die Hörerinnen und Hörer die „ultimative Checkliste für den datenschutzrechtlichen Einsatz von KI“ und erfahren beispielsweise „die sechs schlimmsten Fehler im Datenschutz beim Einsatz von Druckern“.

Für Soloselbständige und Kleinunternehmen im Datenschutzdschungel

Podcasterin Corinna Göring ist mit ihrem Unternehmen CORIDAS auf den Datenschutz von kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert. „Wir sind die ersten im Datenschutzdschungel, die ausschließlich auf Solo- und Kleinunternehmen spezialisiert sind“, sagt sie, die auch als externe Datenschutzbeauftragte arbeitet. 2016 kamen die ersten kleineren Unternehmen auf Göring zu. Systematisch begann sie, die Mindestanforderungen für diese Zielgruppe herauszuarbeiten und Mustervorlagen zu erstellen. Zu Gute kam ihr dabei auch ihre Erfahrung als Geschäftsführerin eines IT-Systemhauses, das sie 26 Jahre lang geleitet hatte.

Podcast gibt den Erfahrungsschatz aus hunderten von deutschlandweiten Kundeneinsätzen weiter

Heute, nach hunderten von Kundeneinsätzen deutschlandweit und quer durch alle Branchen, ist der DSGVO Erste-Hilfe-Koffer die einfache und praktische Möglichkeit der Umsetzung des Datenschutzes für Einzelunternehmer und kleine Firmen. Das profunde Wissen, welches sie sich im Umgang mit der DSGVO in der Praxis für kleine Unternehmen angeeignet hat, gibt Göring heute in Vorträgen, ihrem Blog und ab dem 15. Mai auch in ihrem neuen Podcast weiter.

Weitere Informationen über Corinna Göring gibt es unter: www.dsgvo-erste-hilfe.de.

Der Podcast kann hier abonniert werden: https://dsgvo-erste-hilfe.de/de/podcast

Über Corinna Göring:

Corinna Göring ist Expertin für Datenschutz und IT-Sicherheit. Mit dem DSGVO Erste Hilfe Koffer bietet sie einfache und praktische Möglichkeiten der Umsetzung des Datenschutzes für Einzelunternehmer und kleine Firmen. Ihr Unternehmen ist deutschlandweit Pionier. Sie sind die ersten, die sich ausschließlich auf Datenschutz für Soloselbstständige und kleine Unternehmen spezialisiert haben. Ursprünglich kommt Corinna Göring aus dem EDV-Bereich und war 26 Jahre lang Geschäftsführerin eines IT-Systemhauses. Als Referentin gibt sie in Vorträgen, ihrem Blog, YouTube Kanal und ihrem Podcast verständlich und praxisnah ihr Wissen zum Thema DSGVO für kleine Unternehmen weiter.

