Primavolt: Energie und Telekommunikation aus einer Hand

Der Komplettversorger Primavolt verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell, das Energie- und Telekommunikationsleistungen bündelt. Es umfasst den Vertrieb von Strom, Gas sowie Mobilfunk und DSL.

Die Primavolt GmbH verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell, das Energie- und Telekommunikationsleistungen bündelt. Damit will das Unternehmen neue Maßstäbe in puncto Einfachheit, Transparenz und Kundenorientierung setzen.

Durch den klaren Fokus auf digitale Prozesse, attraktive Tarife und einen ganzheitlichen Serviceansatz positioniert sich das Unternehmen als moderner Komplettanbieter für private Haushalte in Deutschland. Zu den Dienstleistungen zählen Strom-, Gas- und Mobilfunk-Tarife sowie DSL Angebote.

Die Primavolt mit Sitz in Berlin ist ein vergleichsweise junges Unternehmen, das seit seiner Gründung auf dem deutschen Energie- und Telekommunikationsmarkt aktiv ist. Das Geschäftsmodell umfasst den Vertrieb von Strom und Gas sowie Telekommunikationsdienstleistungen wie DSL und Mobilfunk. Dabei verfolgt der Stromanbieter einen klaren Ansatz: die Bündelung zentraler Haushaltsdienstleistungen in einem einzigen Angebot.

Geschäftsmodell: „Alles aus einer Hand“

Primavolt versteht sich als sogenannter Komplettversorger. Das bedeutet, dass Kunden Strom, Gas, Internet und Mobilfunk über einen einzigen Anbieter beziehen können. Dieses Konzept soll die Komplexität reduzieren, die für viele Verbraucher durch mehrere Verträge bei unterschiedlichen Anbietern entsteht.

Auf der eigenen Website beschreibt das Unternehmen diesen Ansatz als „einfach, transparent und fair“ und hebt hervor, dass Kunden von klaren Konditionen und einer übersichtlichen Tarifstruktur profitieren sollen.

Zu den zentralen Vorteilen des Modells gehören:

– Zentrale Vertragsverwaltung: Ein Anbieter statt mehrerer Vertragspartner

– Transparente Tarifstruktur ohne versteckte Kosten

– Zeitersparnis durch gebündelte Services

– Einheitlicher Kundenservice

Damit reagiert Primavolt auf einen klaren Trend im Markt: Verbraucher wünschen sich zunehmend einfache, integrierte Lösungen für ihre Grundversorgung.

Produktportfolio: Energie und Telekommunikation kombiniert

Das Angebot von Primavolt umfasst vier zentrale Bereiche:

Stromversorgung

Primavolt bietet Stromtarife für private Haushalte an, die sich durch flexible Konditionen und wettbewerbsfähige Preise auszeichnen. Aktuell profitieren Neukunden von einem insgesamt sinkenden Strompreisniveau in Deutschland, das durch Wettbewerb, technologische Fortschritte und den Ausbau erneuerbarer Energien begünstigt wird.

Es werden zwei Tarife angeboten:

– „Volt Eco Strom“ mit einer flexiblen Laufzeit von sechs Monaten und

– „Volt Strom Bonus 24“ für eine langfristige Versorgung mit Preisgarantie.

Gasversorgung

Das Unternehmen bietet auch entsprechende Tarife für Haushalte als Gasanbieter an. Das Ziel besteht darin, die Wärmeversorgung ebenso einfach und effizient wie die Stromversorgung zu gestalten. Die Gastarife von Primavolt umfassen „Volt Eco Gas“ und „Volt Gas Bonus 24“, bei dem Neukunden einen einmaligen Bonus von 50 Euro erhalten.

DSL-Internet

Im Telekommunikationsbereich bietet Primavolt DSL-Tarife mit verschiedenen Bandbreiten an. In der Regel sind darin Flatrates für Internet und Festnetz sowie ein kostenlos bereitgestellter Router enthalten.

Der Tarif „Volt Start 50“ richtet sich an Nutzer mit moderatem Internetbedarf. Er umfasst eine Internet-Flatrate mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s sowie eine Festnetz-Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz. Der Tarif „Volt Plus 100“ ist als besonders beliebt hervorgehoben und eignet sich besonders für Haushalte mit höherem Bedarf, etwa durch Streaming oder Homeoffice.

Der leistungsstärkste Tarif „Volt Pro 250“ richtet sich an Power-User und Familien mit vielen gleichzeitig genutzten Geräten. Er bietet eine Internet-Flat mit bis zu 250 Mbit/s.

Mobilfunk

Das Mobilfunk-Angebot umfasst Allnet-Flats, Datenpakete im 5G-Netz und flexible Optionen für unterschiedliche Nutzungsprofile. Durch die Kombination dieser Leistungen entsteht ein integriertes Angebot, das insbesondere für Haushalte attraktiv ist, die ihre Verträge konsolidieren möchten.

Die drei Tarife „Volt Basic 15“, „Volt Smart 35“ und „Volt Pro 120“ sind auf unterschiedliche Nutzungsmuster zugeschnitten. Sie richten sich sowohl an Wenignutzer als auch an Vielnutzer, die viel surfen, streamen oder telefonieren.

Kundenorientierung, Serviceansatz und Digitalisierung als Treiber

Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie ist die konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse. Primavolt betont insbesondere folgende Aspekte:

– Einfache Wechselprozesse: Der Anbieterwechsel soll unkompliziert und schnell erfolgen

– Klar verständliche Tarife: Verzicht auf komplexe Preisstrukturen

– Telefonischer Kundenservice zur direkten Unterstützung

– Digitale Tools zur Tarifberechnung und Verwaltung

Laut Unternehmensdarstellung stehen dabei das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Qualität im Mittelpunkt. Die Primavolt GmbH übernimmt außerdem den Anbieterwechsel komplett.

Wie viele andere Anbieter auch setzt Primavolt auf digitale Prozesse, um die Effizienz zu steigern und die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen. Dazu gehören ein Online-Tarifrechner für Strom und Gas, digitale Vertragsabschlüsse sowie automatisierte Prozesse beim Anbieterwechsel. Diese Digitalisierung ermöglicht eine schnellere Abwicklung und reduziert administrative Kosten. Dieser Vorteil spiegelt sich potenziell in günstigeren Tarifen wider.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Primavolt GmbH

Frau Elizaveta Chistyukhina

Großbeerenstraße 2-10

12107 Berlin

Deutschland

fon ..: 030209953900

web ..: https://www.primavolt.de/

email : e.chistyukhina@primaholding.de

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Frau Elizaveta Chistyukhina

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