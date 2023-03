Problemlose Leasing-Rückgabe durch professionelle Aufbereitung

Bei vielen Fahrzeug Leasing Angeboten kommt das dicke Ende bei der Fahrzeug Rückgabe. Das Münchner Unternehmen Royal Glanz bietet dafür eine smarte Lösung, die professionelle Fahrzeugaufbereitung

München, 01.03.2023 – Perfekte, professionelle Aufbereitung von Fahrzeugen zur Leasing Rückgabe

Fahrzeug-Leasing ist heutzutage eine beliebte Form des Fahrzeugkaufs. Günstige Angebote locken an jeder Ecke und bieten das Gefühl, der problemlosen und einfachen Fahrzeugnutzung. Allerdings kommt das dicke Ende für viele überraschend. Denn was passiert, wenn die Laufzeit vorüber ist?

Rückgabe des Leasing-Fahrzeugs

Kurz vor Ende der Vertragslaufzeit wird der Leasingnehmer gefragt, ob er das Fahrzeug übernehmen oder aber zurückgeben möchte. In beiden Fällen steht eine Begutachtung für den Leasing Rückläufer an. Hier werden zunächst die vertraglichen Aspekte wie etwa die Laufleistung geprüft und in die Schlussrechnung eingepflegt. In der Regel muss man für mehr gefahrene Kilometer mehr bezahlen, als man für die mindergefahrenen Kilometer erstattet bekommt. Dann wird der Rest begutachtet. Hierzu zählen insbesondere Wartung und Pflege des Fahrzeugs, sowie der aktuelle Fahrzeugzustand.

Und gerade beim Pflegezustand ist der Kunde häufig überrascht, denn jede kleine Macke wird hier bewertet und fließt dann oft zum Nachteil des Kunden in die Schlussrechnung ein. Das Argument, das Fahrzeug wurde ja benutzt, zählt hier kaum. Viele die eine solche Rückgabe zum ersten Mal erleben sind in zweifacher Hinsicht schockiert: Kaum jemand rechnet damit, wie pingelig die Begutachtung des Leasing-Rückläufers ist, selbst bei Fahrzeugen die bereits 2 oder 3 Jahre alt sind. Der zweite Schock kommt dann mit der Schlussrechnung, wenn alle diese Mängel bewertet werden und am Ende die Summe dort steht, die der Leasinggeber noch nachfordert.

Böse Überraschung vermeiden

Das Münchner Spezial Unternehmen Royal Glanz bietet hier Abhilfe. Durch eine professionelle Leasing Fahrzeug Aufbereitung wird der Wert des Fahrzeuges deutlich erhöht, so dass sich die Schlussrate bzw. der noch zu zahlende Abschlag an das Leasingunternehmen aus Sicht des Kunden deutlich reduziert. Durch diese Autopflege werden Gebrauchsspuren der Leasing Rückläufer so gut wie gänzlich beseitigt.

Royal Glanz Leistungs-Angebot

Die Leasing Fahrzeug Aufbereitung von Royal Glanz umfasst ein breites Spektrum der Autopflege. Hierzu zählen insbesondere

– Außenaufbereitung

– Innenraumreinigung

– Smart Repair

– Dellen Beseitigung

– Felgenreparatur

– Lederreparatur

– Geruchsneutralisierung

Die Außenaufbereitung beinhaltet eine schonende Auto-Hand-Wäsche, an deren Ende sich eine umfassende Lackpflege sowie eine Hochglanzpolitur anschließen. Bei der Innenraumreinigung wird das Innere des Fahrzeugs gründlich gereinigt. Kleine Schäden werden repariert und etwaige Gerüche durch entsprechende Pflegemittel neutralisiert. Das von Royal Glanz verwendete Smart-Repair dient der Ausbesserung kleinerer Kratzer, Schrammen und Lackschäden, so dass das Fahrzeug in neuem Glanz erstrahlt.

Oftmals unbemerkt bleiben vom Kunden kleine Dellen, die durch Parkvorgänge hervorgerufen werden oder auch Hagelschäden. Hier schafft die Royal Glanz Dellen Beseitigung Abhilfe. Die Dellen werden aus der Karosserie gesaugt, ohne dass eine Lackierung notwendig ist. Bordsteinkanten kennt jeder, vor allem die Felgen werden durch sie oft in Mitleidenschaft gezogen. Auch dafür hat Royalglanz eine Lösung und beseitigt Schäden und Kratzer, so dass die Alufelgen wieder im Originalzustand glänzen.

Royal Glanz ist mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Autopflege Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Leasing Fahrzeug Aufbereitung. Lassen Sie sich beraten und verhindern Sie somit das dicke Ende bei Ihrer Leasing Fahrzeug Rückgabe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Royal Glanz Autopflege

Herr Rinat Garayev

Hans-Preißinger-Str. 8

81379 München

Deutschland

fon ..: 089 5206 1211

web ..: https://royalglanz.de/

email : kontakt@royalglanz.de

Royal Glanz Autopflege entstand aus der Liebe und Leidenschaft zum Service, mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Fahrzeugaufbereitung und Lackversiegelung zu bieten. Mit 10 Jahren Erfahrung und über 1.000 abgewickelten Projekten ist das motivierte Team bestens geeignet, professionelle Ergebnisse zu erzielen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Aufbereitung von Leasing Rückläufern, um unangenehme und teure Überraschungen zu vermeiden.

Pressekontakt:

Royal Glanz Autopflege

Herr Rinat Garayev

Hans-Preißinger-Str. 8

81379 München

fon ..: 089 5206 1211

web ..: https://royalglanz.de/

email : kontakt@royalglanz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort in Werdau