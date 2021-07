Professionalität im Coaching – Empirische Sozialforschung

Dr. Yasemin Yazans „Professionalität im Coaching“ ist eine qualitativ-empirische Untersuchung über die beruflichen Selbstbeschreibungen etablierter Coaching-Experten.

Seit etwa 40 Jahren kommt dem Themengebiet Coaching zunehmendes Interesse zuteil. Dies spiegelt sich u. a. in zahlreichen Publikationen und im facettenreichen Angebot dieser Beratungsdienstleistung wider. Aus wissenschaftlicher Perspektive weist laut Dr. Yasemin Yazan die Quantität des Angebots jedoch in Bezug auf die Qualität der Aussagen Lücken auf. Dies zeigt sich bereits in einem fehlenden gemeinsam geteilten Verständnis der Begriffsdefinition von Coaching.

Um dem entgegenzuwirken, wurden Berufsverbände gegründet – mit verschiedenen Interessen und Zugangsberechtigungen. Daraus lässt sich folgern, dass es ein unterschiedliches Professionalitätsverständnis gibt. Um herauszufinden, ob ein Minimum an geteiltem Professionalitätsverständnis und Berufskultur unter den Akteuren existiert und, wenn ja, wie sich dieses ausgestaltet, ist es erforderlich, das Feld mit Hilfe der Methoden der empirischen Sozialforschung zu untersuchen.

Daher beschäftigt sich die Dissertation (zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie) „Professionalität im Coaching“ von Dr. Yasemin Yazan mit der Rekonstruktion von komplexen Wissensbeständen von Experten des Feldes, um Antworten auf Fragen rund um die Professionalität im Coaching zu erhalten. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit liefern nicht nur überraschende neue Erkenntnisse, sondern lassen auch weiterführende Impulse zur Weiterentwicklung des Feldes ableiten – entsprechend ist das Buch eine Pflichtlektüre für Novizen und Experten des Feldes gleichermaßen.

„Professionalität im Coaching" von Dr. Yasemin Yazan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31643-0 zu bestellen.

