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Professionelle Unterstützung für Ihre Patentübersetzungen in Düsseldorf
Erhalten Sie präzise Patentübersetzungen in Düsseldorf, maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse. Vertrauen Sie auf 20 Jahre Erfahrung und Expertise in technischen und rechtlichen Übersetzungen.
Marcus Geibel Sprachdienstleistungen bietet maßgeschneiderte Patentübersetzungen, die den Anforderungen des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) entsprechen. Mit über 20 Jahren Erfahrung und umfangreichem Fachwissen sorgt das Übersetzungsbüro für präzise und verständliche Übersetzungen technischer und rechtlicher Dokumente.
Leistungsangebot
Das Büro in Düsseldorf bietet eine Vielzahl von Übersetzungsdiensten:
Breites technisches Spektrum: Von Telekommunikation bis Software-Lokalisierung.
Gründliche Terminologierecherche: Sorgfältige Recherche für die richtige Fachterminologie.
Vertraulichkeit: Ihre Daten sind stets geschützt und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Patentübersetzungen: Spezialisierte Übersetzungen für Patentdokumente, die den DPMA-Standards entsprechen.
Technische Übersetzungen: Präzise Übertragung technischer Inhalte.
Warum sind Patentübersetzungen so wichtig?
Patentübersetzungen schützen Ihr geistiges Eigentum und stellen Ihre Erfindung präzise dar. Neben sprachlicher Kompetenz erfordert eine erfolgreiche Übersetzung tiefgehendes Fachwissen und die richtige Terminologie. Marcus Geibel bietet präzise Übersetzungen sowohl für nationale als auch internationale Patentanmeldungen und stellt sicher, dass alle formalen Anforderungen erfüllt werden.
Verlässliche Expertise von Marcus Geibel
Mit langjähriger Erfahrung im Bereich technische Übersetzungen sowie Patentübersetzungen bietet das Übersetzungsbüro maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Vertrauen Sie auf Marcus Geibel und sein Team für professionelle Übersetzungen, die Ihre Erwartungen übertreffen.
Patentstatistik 2024
Die Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland ist 2024 gestiegen, was das hohe Innovationsniveau unterstreicht. Besonders in den Bereichen Medizintechnik und erneuerbare Energien ist ein Wachstum zu verzeichnen. Auch kleine und mittelständische Unternehmen zeigen zunehmende Aktivität im Patentbereich.
Wichtige Kennzahlen 2024
80.000 Patentanmeldungen insgesamt
60.000 inländische Patentanmeldungen
20.000 internationale Patentanmeldungen
Häufigste Anmeldebereiche: Medizintechnik, Erneuerbare Energien
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sprachdienstleistungen Marcus Geibel
Herr Marcus Geibel
Dechant-Stroux-Str. 13
41748 Viersen
Deutschland
fon ..: 0160 93703188
web ..: http://www.sprachen-geibel.de
email : pr@dsa-marketing.ag
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