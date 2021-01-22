Programm für 17. Literaturfest Meißen steht fest

Meißen wird zur Bühne von Deutschlands größtem eintrittsfreien Lesefest. Mit 260 Lesungen auf 5 Open-Air-Bühnen und 48 Leseorten wird ein vielfältiges Literaturprogramm geboten. Das ist jetzt online!

Literaturfest Meißen vom 12. bis 14. Juni 2026_Meißen, 21. April 2026_

Der Frühling ist da und Meißen wird wieder zur Kulisse von Geschichte und Geschichten bei Deutschlands größtem eintrittsfreien Lesefest. Etwa 260 Lesungen laden auf historischen Plätzen, in verträumten Gassen und romantischen Höfen zum Zuhören ein. Auf 5 Open-Air-Bühnen und an fast 50 weiteren Leseorten wird ein vielfältiges Literaturprogramm geboten. Das komplette Programm des Literaturfestes und eine Übersicht der Leseorte sind jetzt auch online auf der Website einzusehen: https://literaturfest-meissen.de

Zu den diesjährigen Gästen zählen Lukas Rietzschel, Martina Hefter, Jan Kuhlbrodt, Anja Kampmann, Jens Sparschuh, Thea Lehmann, Betty Boras, Kerstin Hensel, Frank Goldammer und viele weitere namhafte Autorinnen und Autoren. Im Ratssaal gibt es diesmal Aktuelles aus Osteuropa mit Irina Scherbakowa, ein schöner, aber auch ernster und starker Abend erwartet uns.

Daniel Bahrmann und Maria Fagerlund arbeiten als Organisatoren schon seit letztem Jahr am Literaturfest. „Das Literaturfest steht für Vielfalt und eine lebendige Bücherszene. Alle zusammen schaffen wir für ein langes Wochenende hier in Meißen eine einzigartige Atmosphäre für Bücher, Menschen und Geschichten. Das zeigt auch, wie sehr sich Vereine, Institutionen und Bürger für unsere Stadt engagieren“, sagt Daniel Bahrmann. Das Literaturfest Meißen gibt es seit 2009, es gilt als Deutschlands größtes Open-Air-Lesefest ohne Eintritt. Das Literaturfest lebt vom ehrenamtlichen Einsatz vieler Mitwirkender und der Unterstützung lokaler Partner und Sponsoren.

Auf dem Heinrichsplatz trifft sich wieder die Literaturszene: Der Markt der unabhängigen Verlage bietet Stände und Lesungen von 13 Verlagen aus Mitteldeutschland, Berlin und Bayern. Mit dabei sind: Gans Verlag Berlin, Mitteldeutscher Verlag Halle, Netzwerk Schöne Bücher, Poetenladen Leipzig, Neissufer Verlag Bautzen, anderort Verlag Leipzig, Wunderhaus Verlag Dresden, Notschriften Verlag Radebeul, Mirabilis Verlag Miltitz | Meißen, Dagyeli Verlag Berlin, Mediathoughts Verlag München, Tasten & Typen Bad Tabarz und Thelem Universitätsverlag Dresden. Am Sonntag wird das bunte und erlesene Verlagsprogramm noch ergänzt durch den Katapult Verlag (Niederlassung Sachsen).

Lustig, abenteuerlich und märchenhaft wird es wieder auf der Kinderbühne am Tuchmachertor zugehen, unter anderem mit Frauke Angel, Prof. Michael Bonitz, Susann Rüthrich sowie Lesungen von Schüler*innen der Triebischtalschule und des Landesgymnasiums St. Afra. Spannung und Gänsehaut dagegen erwarten uns auf der Krimibühne am Theaterplatz mit Lesungen von Romy Fölck, Maren Schwarz, Peter Grandl und vielen anderen.

Am Samstag, 13. Juni, 11.00 Uhr wird in der Stadtbibliothek die Sächsische Literaturszene vorgestellt: Sachsens reiche Literaturlandschaft umfasst hier lebende Autor*innen, Verleger*innen, Übersetzer*innen sowie zahlreiche literarische Institutionen, Festivals und Vereine. Viele davon sind Mitglied im Sächsischen Literaturrat als Landeskulturverband, der gemeinsam mit der Initiative „Pirna schreibt“ und der Dresdner Zeitschrift „Ostragehege“ zu Gast in Meißen ist.

Das Programm in Zahlen: Von 263 Programmpunkten sind genau 115 Autor*innenlesungen mit 58 Autorinnen und 57 Autoren, insgesamt 242 Teilnehmende. 51 Lesungen für Kinder und Jugendliche. Neben den fünf Hauptbühnen (Marktplatz, Heinrichsplatz, Theaterplatz, Interkulturelle Bühne an der Roten Schule und Tuchmachertor) sind 48 weitere Leseorte der Programmpartner mit dabei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meissener Kulturverein e.V.

Herr Daniel Bahrmann

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01662 Meißen

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email : info@meissener-kulturverein.de

Über das Literaturfest:

Seit 2009 lädt das Literaturfest jährlich in der zweiten Juniwoche nach Meißen ein. Das Literaturfest Meißen wird organisiert vom Meißener Kulturverein e. V. mit Unterstützung der Stadt Meißen. Gefördert wird das Fest durch den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Hauptsponsoren des Festes sind die Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG, die Privatbrauerei Schwerter Meißen GmbH sowie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Der Rotary Club Meißen und viele weitere Vereine und Institutionen aus Meißen unterstützen das Literaturfest.

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Rote Stufen 4 / 01662 Meißen

literaturfest-meissen.de / literaturfest@meissener-kulturverein.de

Organisation

Daniel Bahrmann

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Im Internet unter: www.bahrmann.de

Pressekontakt:

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