  • Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – einfühlsame Begleitung bei Ängsten, Depressionen und mehr

    Einfühlsame Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – für mehr Lebensfreude und seelische Gesundheit in der Muttersprache.

    BildDie psychotherapeutische Arbeit lebt vom Vertrauen. Wer seine Gedanken und Gefühle in der eigenen Sprache ausdrücken kann, findet oft leichter Zugang zu den eigenen Themen. Gerade bei tiefgreifenden Lebenserfahrungen, familiären Konflikten oder kulturell geprägten Themen hilft es, wenn die Therapeutin die Sprache spricht – und den kulturellen Hintergrund versteht.

    Tugce Köker bietet in ihrer Praxis in Hannover interkulturelle Psychotherapie an. Als mehrsprachige Therapeutin begleitet sie ihre Klient:innen in ihrer Muttersprache – ganz ohne Sprachbarrieren und mit tiefem Verständnis für kulturelle Nuancen.

    Hilfe bei Ängsten, Depressionen, Trauma und mehr

    In ihrer Praxis behandelt Tugce Köker eine Vielzahl psychischer Beschwerden, unter anderem:

    * Angststörungen und Depressionen
    * Posttraumatische Belastungsstörungen
    * Beziehungsprobleme und Konflikte
    * Selbstwertprobleme
    * Suchtverhalten
    * Lebenskrisen und Veränderungen

    Die Grundlage ihrer Arbeit ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie – ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren, das sich besonders bei langanhaltenden psychischen Belastungen bewährt hat.

    Ein geschützter Raum in Hannover

    Ob auf Türkisch, Deutsch oder Englisch – in der Praxis von Tugce Köker erwartet Sie ein geschützter Raum, in dem Ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, gemeinsam Ursachen zu erkennen, neue Wege zu entwickeln und langfristige Verbesserungen Ihrer Lebensqualität zu erreichen.

    Die psychotherapeutischen Leistungen richten sich an Erwachsene ab 18 Jahren. Die Dauer und Häufigkeit der Sitzungen werden individuell abgestimmt – je nach Anliegen als Kurzzeit- oder Langzeittherapie.

    Fazit: Psychotherapie in Hannover – verständnisvoll, professionell, persönlich

    Wenn Sie auf der Suche nach Psychotherapie auf Türkisch in Hannover sind, bietet Ihnen die Praxis von Tugce Köker einfühlsame und kompetente Unterstützung. Ihre muttersprachliche Betreuung und die tiefenpsychologische Ausrichtung der Therapie ermöglichen einen nachhaltigen Weg zur inneren Stabilität und Lebensfreude.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Psychotherapeutische Praxis M.Sc. Tugce Köker
    Frau Tugce Köker
    Andreaestr. 2
    30159 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 0176 70028679
    web ..: https://www.koekerpsychotherapie.de
    email : info@koekerpsychotherapie.de

    Tugce Köker ist Psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in der Innenstadt von Hannover. Sie bietet tiefenpsychologisch fundierte und interkulturelle Psychotherapie in Hannover an und behandelt unter anderem Angststörungen, Depressionen, Traumafolgestörungen sowie Beziehungs- und Selbstwertprobleme. Als mehrsprachige Therapeutin begleitet sie ihre Patient:innen auf Türkisch, Deutsch und Englisch.

    Pressekontakt:

    Krings Kommunikation GmbH
    Herr Alexander Krings
    Münsterstr. 11
    48308 Senden

    fon ..: 02597 9 39 09 11
    email : info@therapeuten.io


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Lichtblick-Barmstedt hat sich spezialisiert auf die Bewältigung von Ängsten, Panikattacken und Depressionen
      Trotz der schwierigen Lebensumstände mit dem Covid-Virus stehe ich Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Verfügung. Mein Hygiene-Konzept wird stetig an die neuen Hygiene-Vorgaben angepasst....

    2. Bestatter in Essen – einfühlsame Begleitung im Trauerfall
      Verlässlicher Beistand im Trauerfall: In Essen bietet die Bestattungen Dorndorf GmbH als erfahrenes Bestattungshaus individuelle Lösungen....

    3. Unterstützung in Krisenzeiten bietet Annette Lips, Therapeutin HpG für Psychotherapie in Baiersdorf
      Um Leben in schwierigen Zeiten wieder in Balance zu bringen, kann professionelle, begleitende Unterstützung hilfreich sein. Diese bietet Annette Lips, Therapeutin für Psychotherapie HpG in Baiersdorf....

    4. Psychotherapie Bonn: Privatpraxis Blawath & Nachtsheim mit individuellen Ansätzen bei psychischen Erkrankungen
      Die Privatpraxis für Psychotherapie Blawath & Nachtsheim in Bonn setzt höchste Maßstäbe in der Behandlung psychischer Erkrankungen mit individuellen Therapiekonzepten. Hier bekommen Sie Unterstützung...

    5. Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sechs Sprachen: Neuer Kurs für Türkisch startet
      Sprachtalente können nun in sechs Sprachen mit einer Online-Ausbildung staatlich geprüfter Übersetzer (m/w/d) werden. Die Dolmetscherschule Köln hat ihr Angebot um die Sprache Türkisch erweitert....

    6. Digitaler Informationsabend am 8.12.22: Online-Ausbildung Übersetzer (m/w/d) in sechs Sprachen – Auch Türkisch
      Ab sofort bietet die Dolmetscherschule die Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) auch für Türkisch an. Sie lädt zum digitalen Infoabend am 8.12. ein und stellt die Kurse für sechs Sprachen vor....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.