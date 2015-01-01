Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – einfühlsame Begleitung bei Ängsten, Depressionen und mehr

Einfühlsame Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – für mehr Lebensfreude und seelische Gesundheit in der Muttersprache.

Die psychotherapeutische Arbeit lebt vom Vertrauen. Wer seine Gedanken und Gefühle in der eigenen Sprache ausdrücken kann, findet oft leichter Zugang zu den eigenen Themen. Gerade bei tiefgreifenden Lebenserfahrungen, familiären Konflikten oder kulturell geprägten Themen hilft es, wenn die Therapeutin die Sprache spricht – und den kulturellen Hintergrund versteht.

Tugce Köker bietet in ihrer Praxis in Hannover interkulturelle Psychotherapie an. Als mehrsprachige Therapeutin begleitet sie ihre Klient:innen in ihrer Muttersprache – ganz ohne Sprachbarrieren und mit tiefem Verständnis für kulturelle Nuancen.

Hilfe bei Ängsten, Depressionen, Trauma und mehr

In ihrer Praxis behandelt Tugce Köker eine Vielzahl psychischer Beschwerden, unter anderem:

* Angststörungen und Depressionen

* Posttraumatische Belastungsstörungen

* Beziehungsprobleme und Konflikte

* Selbstwertprobleme

* Suchtverhalten

* Lebenskrisen und Veränderungen

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie – ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren, das sich besonders bei langanhaltenden psychischen Belastungen bewährt hat.

Ein geschützter Raum in Hannover

Ob auf Türkisch, Deutsch oder Englisch – in der Praxis von Tugce Köker erwartet Sie ein geschützter Raum, in dem Ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, gemeinsam Ursachen zu erkennen, neue Wege zu entwickeln und langfristige Verbesserungen Ihrer Lebensqualität zu erreichen.

Die psychotherapeutischen Leistungen richten sich an Erwachsene ab 18 Jahren. Die Dauer und Häufigkeit der Sitzungen werden individuell abgestimmt – je nach Anliegen als Kurzzeit- oder Langzeittherapie.

Fazit: Psychotherapie in Hannover – verständnisvoll, professionell, persönlich

Wenn Sie auf der Suche nach Psychotherapie auf Türkisch in Hannover sind, bietet Ihnen die Praxis von Tugce Köker einfühlsame und kompetente Unterstützung. Ihre muttersprachliche Betreuung und die tiefenpsychologische Ausrichtung der Therapie ermöglichen einen nachhaltigen Weg zur inneren Stabilität und Lebensfreude.

