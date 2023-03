R Capital Inc. gibt Kooperation mit Frederic Ebner bekannt

Die R Capital Inc. gibt im Bereich „Coaching & Training“ die Kooperation mit dem renommierten Tax Certificates und Tax Deed Investor und Coach Frederic Ebner bekannt.

Frederic Ebner und die Waterverstor Limited fokussieren sich seit 2014 auf Trainings- und Coachingmodelle im klassischen Investmentbereich. Seit 2017 analysieren Frederic Ebner und sein Team darüber hinaus die Entwicklungen an den amerikanischen Tax Lien und Tax Deed Märkten.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf professionellen Ermittlungsverfahren für optimale Standortrecherche sowie auf Over-The-Counter Transaktionen ohne Bieterverfahren

R Capital Inc. investiert in US-Tax Certificates und vermittelt, verwaltet und investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftsimmobilien sowie Grundstücke in bevorzugten Lagen in den USA und expandiert nun weiter im deutschsprachigen Raum.

Im Rahmen der Expansion der R Capital im Jahr 2023 und 2024 sowie den Vorbereitungen des Börsengangs werden verstärkt institutionelle Kooperationen im Trainings- und Coachingbereich initiiert.

„Das wachsende Interesse an Tax Liens und Tax Deeds im deutschsprachigen Raum wächst in den letzten Jahren enorm. Wir freuen uns daher sehr mit Frederic Ebner zu kooperieren und gemeinsam Tax Liens, Tax Certificates und Tax Deeds ausserhalb der USA populär zu machen. Frederic Ebner hat mit seinen Kursen und Coachingprogrammen signifikant dazu beigetragen, dass immer mehr Investoren aus Europa sich in Tax Liens und Tax Deeds engagieren!“ sagte dazu Michael Rau, CEO der R Capital Inc.

Tax Certificates oder Tax Liens sind grundpfandgesicherte Steuerschuldverschreibungen, welche das County eines amerikanischen Bundesstaats für eine nicht bezahlte Steuer eines Grundstückeigentümers oder Immobilienbesitzers ausstellt.

Diese Tax Liens werden von den Countys an Investoren angeboten, um die nicht bezahlten Steuern einzusammeln. Ein Tax Deed hingegen ist eine Besitzurkunde für ein Grundstück oder eine Immobilie, die sich -aufgrund ausstehender Steuerschulden der Eigentümer- bereits im Besitz eines Countys befinden und von diesem zum Kauf angeboten werden.

„Die Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen wird eine enorme Auswirkung auf die europäischen Investments in Tax Liens und Tax Deeds haben. Das Team der R Capital um Michael Rau verfügt über exzellente lokale Kenntnisse des Immobilienmarktes in Florida und hat bereits mehrere tausend erfolgreich durchgeführte Transaktionen getätigt. Unser gebündeltes Know-How wird es tausenden weiteren Investoren aus Europa ermöglichen sich erfolgreich in Tax Liens und Tax Deed Auktionen zu engagieren!“ fügte Frederic Ebner hinzu.

ISIN: US7493861089, WKN: A2QGJ3 CUSIP: 749386 108, CEO: Michael Rau

