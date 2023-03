Ratgeber zur Informationsbeschaffung für Privatdetektive und Ermittler „Die Recherche“

Privatdetektive müssen regelmäßig für ihre Auftraggeber Informationen beschaffen. Wie sie das tun und welche Widerstände sie überwinden müssen, wird in dem Buch veranschaulicht.

Das Buch, „Die Recherche“, mit dem Untertitel „Informationsbeschaffung für Privatdetektive, Ermittler und Interessierte von Martin Schütt, ist bei dem Verlag BOD erschienen und umfasst circa 190 Seiten.

Martin Schütt ist selbst Privatdetektiv und hat jetzt seinen dritten Ratgeber, für die Ausbildung zum Privatdetektiv / Wirtschaftsdetektiv, veröffentlicht. Sein Buch verspricht auch hier wieder unterhaltsames Lernen und die Möglichkeit, sich wichtiges Wissen anzueignen, wer in dem Beruf als Privatdetektiv erfolgreich sein Geschäft nachgehen will.

Kernelement dieses Buches ist die Beantwortung der Frage, was Detektive anders machen, um die erforderlichen Informationen für ihre Auftraggeber zu beschaffen. Das Buch eignet sich für Einsteiger in diesem Beruf, aber auch für Berufskollegen, die sich auf praktische Weise dem Thema „Informationsbeschaffung“ nähern wollen. Der Ratgeber ist praxisnah geschrieben und beinhaltet viele Denkanstöße, die man im Selbststudium und der Erarbeitung am PC nachvollziehen und gerade in der Ausbildung zum Detektiv, hervorragend nutzen kann. Die vielen Hinweise in dem Buch fangen in der ganzen Breite die verschiedenen Themen zu der Beschaffung von Informationen ein und liefern einen zusätzlichen Leseanreiz, wenn es um die persönliche Eigensicherung der Person geht. Auch rechtliche Aspekte in der Auswertung der beschafften Informationen und ihrem Beweiswert vor Gericht, wird ein Kapitel gewidmet.

Die 190 Seiten sind sehr lesenswert, denn die offene Herangehensweise zum Aufbau von Recherchen, besonders für Detektive, die noch wenig über die Informationsbeschaffung wissen, haben somit ein umfangreiches Leitmedium. Die zahlreichen Anwendungstipps werden sich schon in der Ausbildung als sehr lehrreich und erfolgversprechend erweisen, wenn diese späte einmal zu Delikatessenhändlern für Informationen in ihrer Branche werden .

