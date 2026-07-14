Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um modulare Möbel von System 180

Neu bei Design-Kiste: Raum & Form Seidel bietet jetzt modulare Möbel von System 180 – individuell planbar für moderne Büros, Wohnräume und anspruchsvolle Objektbereiche.

Berliner Möbelsystem trifft auf persönliche Einrichtungsberatung aus Nürnberg: Über Design-Kiste sind ab sofort individuell planbare Möbel und Raumlösungen von System 180 erhältlich.

Nürnberg, 14. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Sortiment um Möbel und Raumlösungen des Berliner Herstellers System 180. Über den Onlineauftritt Design-Kiste können Unternehmen, Planungsbüros, öffentliche Einrichtungen und designorientierte Privatkunden ab sofort Produkte des modularen Möbelsystems anfragen und individuell konfigurieren lassen.

Das neue Angebot verbindet die wandelbaren Einrichtungslösungen von System 180 mit der persönlichen Beratung, Innenarchitektur und Projektbegleitung der Raum & Form Seidel GmbH.

Flexible Möbel für Räume im Wandel

Arbeits- und Lebensräume müssen heute unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Teams verändern sich, Arbeitsplätze werden neu organisiert und Räume übernehmen häufig mehrere Funktionen. Starre Einrichtungskonzepte stoßen dabei schnell an ihre Grenzen.

System 180 begegnet dieser Entwicklung mit einem modularen Konstruktionsprinzip. Die einzelnen Module des Möbelsystems sind austauschbar, nachrüstbar und an veränderte räumliche oder funktionale Anforderungen anpassbar. Dadurch können bestehende Einrichtungen erweitert, umgebaut oder neu konfiguriert werden, ohne dass eine vollständig neue Ausstattung erforderlich ist.

Das über Design-Kiste angebotene Sortiment umfasst unter anderem Regale, Sideboards, Tischsysteme, Empfangstheken, mobile Klapptische, modulare Raumsysteme und Tribünenmodule. Hinzu kommen Lösungen für agile Arbeitsmethoden sowie individuell konfigurierbare Tischprogramme.

„System 180 passt hervorragend zu unserem Anspruch, Räume nicht nur einzurichten, sondern ganzheitlich zu planen. Das System verbindet eine klare, eigenständige Gestaltung mit der Freiheit, Möbel später umzubauen, zu ergänzen oder neu zu konfigurieren. So entstehen Lösungen, die heute funktionieren und zukünftige Veränderungen mittragen können“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Individuelle Planung statt starrer Standardlösungen

Viele Möbel von System 180 werden projektbezogen zusammengestellt. Maße, Funktionen, Oberflächen, Stauraumbedarf und die spätere Nutzung bestimmen, welche Konfiguration für den jeweiligen Raum sinnvoll ist.

Raum & Form Seidel unterstützt Kunden deshalb von der ersten Bedarfsklärung über die Auswahl geeigneter Komponenten bis zum individuellen Angebot. Dabei betrachtet das Nürnberger Unternehmen nicht nur das einzelne Möbelstück, sondern dessen Wirkung und Funktion im gesamten Raum.

Auf Wunsch fließen die vorhandene Architektur, Laufwege, Lichtverhältnisse, Akustik, technische Ausstattung und bereits vorhandenes Mobiliar in die Planung ein.

„Gerade ein modulares Möbelsystem entfaltet seinen tatsächlichen Wert erst durch eine sorgfältige Planung. Wir beraten bei Abmessungen, Materialien, Funktionen und Zusammenstellung und begleiten das Projekt von der ersten Idee bis zur Lieferung und auf Wunsch auch bis zur Montage“, ergänzt Peter Seidel.

Raum & Form Seidel verbindet professionelle Innenarchitektur mit einer umfangreichen Auswahl hochwertiger Designmöbel. Kunden erhalten damit Planung, Produktauswahl und Projektbegleitung aus einer Hand.

Modulare Gestaltung und verantwortungsbewusste Produktion

Neben der gestalterischen Flexibilität ist die langfristige Nutzbarkeit ein wesentliches Merkmal von System 180. Durch die Möglichkeit, Module auszutauschen oder nachzurüsten, können Einrichtungen an neue Anforderungen angepasst und vorhandene Bestandteile weiterverwendet werden.

System 180 entwickelt und fertigt seine Produkte in Berlin. Am Unternehmensstandort sind Entwicklung sowie die eigene Holz- und Metallfertigung zusammengeführt. Der Hersteller setzt auf ressourceneffiziente Fertigungsprozesse, recyclingfähige Materialien und eine lokale Produktion.

Damit ergänzt die Marke das Portfolio von Raum & Form Seidel insbesondere für Projekte, bei denen Flexibilität, eine klare Formensprache, langlebige Konstruktionen und individuelle Planbarkeit gefragt sind.

Einsatzmöglichkeiten ergeben sich beispielsweise für:

* Büros und moderne Arbeitswelten

* Besprechungs- und Projekträume

* Empfangsbereiche

* Agenturen und Kreativräume

* Bildungseinrichtungen

* Coworking-Flächen

* Homeoffices

* private Wohnbereiche

System 180 jetzt bei Design-Kiste entdecken

Interessierte können sich auf der Website von Design-Kiste über die verfügbaren Produkte und Einsatzmöglichkeiten informieren und eine unverbindliche Anfrage für ihre gewünschte Konfiguration stellen.

Da zahlreiche Ausführungen individuell geplant werden, erstellt Raum & Form Seidel auf Grundlage der räumlichen, gestalterischen und funktionalen Anforderungen ein persönliches Angebot.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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