Redkey hat die Herbstedition seiner Reinigungsgeräte für zuhause vorgestellt

Die innovative Firma Redkey bietet verschiedene moderne Reinigungsgeräte an, die sich durch eine hohe Reinigungsleistung und ausgeklügelte Funktionen auszeichnen und dabei preisgünstig sind.

Redkey ist eine innovative Marke, die danach strebt, eine komfortable und einfache moderne Lebensweise zu gestalten, indem sie aus einer Hand Lösungen für die Reinigung des ganzen Hauses anbieten. Der im Juni vorgestellte faltbare Staubsauger Redkey F10 wurde weltweit begeistert angenommen und erreichte in nur einem Monat 10 Millionen USD in Verkäufen. Vor kurzem hat Redkey seine Herbstedition von Reinigungsgeräten für zuhause vorgestellt.

– Tierhaarentferner (ca. 60 EUR)

Gute Neuigkeiten für Haustierhalter: Sie würde es nicht glauben, doch dieses nur 455 g leichte Gerät hat einen statischen Bürstenkopf, einen Motor mit 80 000 Umdrehungen pro Minute und eine Saugkraft von 14 000 Pa. Es ist so klein und leicht, dass Sie jederzeit und überall mit ihm putzen können.

– Nass-Trockensauger (ca. 200 EUR)

Dabei handelt es sich um das am meisten erwartete Modell in dieser Kategorie. Zwar haben 2-in-1-Geräte, die sowohl als Mopp als auch als Staubsauger sind, eine beeindruckende Reinigungsleistung, doch sie sind aufgrund ihrer Neuartigkeit ziemlich teuer – häufig kosten sie mehr als 400 EUR. Dieses Modell ist so leistungsstark, dass es auch hartnäckige Flecken entfernen kann, an denen gewöhnliche Staubsauger scheitern. Dabei ist es für viele Menschen erschwinglich, sein Preis entspricht etwa dem von Staubsaugern der Mittelklasse. Im Gegensatz zu normalen Nass-Trockensaugern ist es schlank und preisgünstig, was den starken Ressourcen der integrierten Lieferkette von Redkey zu verdanken ist.

– Elektrischer Mopp (unter EUR 150)

Mit seinen 250 Umdrehungen pro Minute ist er viel schneller als die meisten seiner Wettbewerber. Sie müssen sich keine Sorgen über die Reinigung des Wischbezugs machen, da dank der Selbstreinigungsfunktion ein Knopfdruck genügt. Der Mopp ist mit zwei verschiedenen Typen von Wischbezügen für die Reinigung und für das Wachsen des Bodens ausgestattet.

– Staubsauger P6 (ca. 70 EUR)

Dieser Staubsauger mit Kabel ist bestens für die Tiefenreinigung geeignet, für die die Leistung und Akkulebensdauer von kabellosen Staubsaugern nicht ausreicht. Seine Leistung von 600 W ist doppelt so hoch wie die Leistung der meisten kabellosen Staubsauger. Dank des 7 m langen Kabels können Sie mühelos auch das andere Ende Ihres Wohnzimmers saugen. Dieser Staubsauger wirkt vielleicht unbequemer, da wir uns an seine kabellosen Verwandten gewöhnt haben, doch er ist besser zur Tiefenreinigung mit hoher Leistung geeignet und erlaubt eine unendliche Betriebszeit und verbesserte Manövrierbarkeit.

– Staubsauger mit Verlängerungsrohr (ca. 150 EUR)

Er ist perfekt für kleine Wohnungen und kann auf geringem Raum verstaut werden. In Bezug auf die Saugleistung und das Volumen des Staubfängers ist er besser als die meisten anderen Modelle, zudem ist er sehr preisgünstig.

