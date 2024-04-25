  • Rednex brechen 8 YouTube-Weltrekorde mit Gegagedigedagedago

    12,75 Milliarden Aufrufe in einem Jahr – das erfolgreichste Musikphänomen der Online-Geschichte

    BildDas Mega-Event Gegagedigedagedago, das 2024 auf YouTube Milliarden von Aufrufen erreichte, ist zu Ende gegangen. Es beansprucht acht Weltrekorde, darunter die Spitzenzahl von 12,75 Milliarden Aufrufen innerhalb eines Jahres.

    Das Event entstand aus Rednex‘ Cotton Eye Joe und dem viralen Remake Gegagedigedagedago. Es startete im Januar 2024 mit massiven Abrufzahlen auf YouTube Shorts, erreichte im März seinen Höhepunkt mit 163 Millionen Aufrufen pro Tag und klang danach schrittweise ab.

    Die endgültigen Berechnungen zeigen acht Weltrekorde:

    – 12,75 Milliarden Aufrufe in einem Jahr (12.757.807.073)

    – 20 % aller YouTube-Nutzer:innen und 8 % der Weltbevölkerung haben es gesehen

    – 650 Millionen eindeutige Zuschauer:innen in 90 Tagen, zum Vergleich: Spotify insgesamt 615 Millionen

    – 8,2 Milliarden Aufrufe in 90 Tagen – 26-mal schneller als der bisherige Platz 2, Despacito

    – 3 Milliarden Aufrufe in nur 25 Tagen

    – Mehr als 101 Mio. Aufrufe pro Tag an 27 von 33 Tagen – bisheriger Guinness-Rekord: BTS Dynamite

    – 1 Milliarde Aufrufe in 7 Tagen – der bisherige Rekord lag bei 87 Tagen (Hello von Adele)

    – 10 Milliarden Aufrufe in 137 Tagen – kein anderes Lied oder Video hat dies jemals erreicht (außer Baby Shark in 9 Jahren)

    Umgerechnet auf die tatsächliche Wiedergabezeit wurde der Song 6.000 Jahre lang abgespielt, was einem Äquivalent von 1,8 Milliarden Aufrufen bei einem herkömmlichen Musikvideo mit 100 Sekunden Länge entspricht. Die durchschnittliche Wiedergabezeit von Gegagedigedagedago auf Shorts liegt bei 14,8 Sekunden.

    „Gega ist wahrscheinlich das meistgespielte Lied der Menschheitsgeschichte, wenn man einen Zeitraum von einem Jahr betrachtet. Das entspricht fast genau der Wachstumsstrategie, die wir 1994 für den Song festgelegt haben, als wir ihn erstmals zur Nummer 1 machten“, sagt Pat Reiniz, der ursprüngliche Produzent des Songs, augenzwinkernd.

    Aktuell wird Gegagedigedagedago weiterhin 3 Millionen Mal pro Tag abgespielt.

    Rednex haben kürzlich einen neuen Party-Song veröffentlicht – Poor Boy Pour, bei dem sie ihre Sommertour in einen „Summer Pour“ verwandelt haben.

    Weitere Informationen unter: https://rednexmusic.com/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rednex Limited
    Frau Presse Team
    20/F, Tower 5, China Hong Kong City Canton Road, T 33
    10000 Hongkong
    China

    fon ..: –
    web ..: https://rednexmusic.com/ 
    email : press@rednexmusic.com

    .

