„Reisen und Literatur – Die Welt im Spiegel der Autoren“ – Veranstaltungsreihe der Reiseagentur Traveliterra

Online-Reisebüro Traveliterra verbindet Reisen und Literatur und startet mit außergewöhnlicher Veranstaltungsreihe zu ausgewählten Destinationen.

Jena, 10.02.2026 – Die Online-Reiseagentur Traveliterra, die sich auf Individual- und Kleingruppenreisen weltweit spezialisiert hat, präsentiert eine neue spannende Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Reisen und Literatur – Die Welt im Spiegel der Autoren“. Die Reihe startet mit dem Thema „Südafrika – Stimmen zwischen Apartheid und Aufbruch“.

Das Online-Reisebüro Traveliterra mit Inhaberin Silke Matzke ist bekannt für persönliche Beratung und Sorgfalt bei der Planung von Individual- und Kleingruppenreisen zu exotischen und einzigartigen Destinationen. Jetzt wird das Angebot um eine Veranstaltungsreihe erweitert, die Reiselustige und Literaturliebende gleichermaßen anspricht.

Literatur und Reisen vereint

Das Konzept der Reihe „Reisen und Literatur – Die Welt im Spiegel der Autoren“ besteht darin, bei jeder Veranstaltung ein spezifisches Land in den Mittelpunkt zu stellen. Den Teilnehmenden werden Autoren und Autorinnen aus dem jeweiligen Land anhand literarischer Texte vorgestellt. Ergänzt werden diese durch Bilder und persönliche Reiseerfahrungen der Vortragenden. So entsteht ein lebendes Bild des vorgestellten Landes, das weit über die typische Reiselust hinausgeht. Diese vielschichtige Herangehensweise wird von den Teilnehmenden als besonders wertvoll und bereichernd wahrgenommen.

Erste Station: Südafrika

Der erste Abend der Reihe widmet sich dem facettenreichen Südafrika. Unter dem Titel „Südafrika – Stimmen zwischen Apartheid und Aufbruch“ werden verschiedene literarische Werke präsentiert, die einen intensiven Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Landes erlauben. Hinzu kommen Eindrücke und Bilder aus Südafrika, die für eine umfassende und authentische Darstellung sorgen.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an ein Publikum, das sowohl an Literatur als auch Reisen interessiert ist. Die Zuschauenden sind eingeladen, in einen Dialog zu treten, um ein tieferes Verständnis für die vorgestellten Länder und ihre Kulturen zu gewinnen.

Weitere geplante Stationen der literarischen Reise sind Kanada sowie Indien.

Traveliterra ist ein Online-Reisebüro, das sich auf die Vermittlung von Individualreisen und Kleingruppenreisen weltweit spezialisiert hat. Von Abenteuerreisen zu außergewöhnlichen Reisezielen bis hin zu Spezialreisen zu traditionellen Festen in Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien – Traveliterra bringt Reisende an Orte, die sie noch nicht kennen und Komfortzonen sprengen. Persönliche Beratung, sei es telefonisch oder virtuell, macht Traveliterra zur Anlaufstelle für Reiseindividualisten, die die Welt auf eine andere Art entdecken möchten.

