Relay Medical & Fio geben Update zu Flughafentests und Biosicherheitsmaßnahmen

TORONTO, 21. Juni 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) geben – über ihr Joint-Venture-Unternehmen Fionet Rapid Response Group (FRR) – ein Update zum COVID-19-Pilotversuchsprogramm am Lester B. Pearson International Airport (Toronto Pearson), das Anfang des Jahres eingeleitet wurde.

Anfang März 2021 www.relaymedical.com/blog/2021/3/10/relay-medical-amp-fio-execute-agreement-to-provide-covid-19-rapid-testing-at-toronto-pearson-international-airport

finanzierte das National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) durch den Einsatz der Fionet-Plattform die erste Biosicherheitstestlösung ihrer Art, um Flughafenpersonal und abfliegende Reisende auf COVID-19 zu untersuchen. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass die Finanzierung der Machbarkeitsstudie bis zum 9. Juli 2021 verlängert wurde, sodass die COVID-19-Tests für Mitarbeiter und internationale Reisende am Toronto Pearson weiterhin kostenlos durchgeführt werden können, um eine dauerhafte Einrichtung zu bestimmen.

Dieses Pilotprojekt dient der Terminierung von Antigen-Schnelltests (RDTs) und Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) vor Ort für abreisende Passagiere und Mitarbeiter. Fionet ist der Systemanbieter für die gesamte Terminplanung, die Registrierung, die Verarbeitung der Ergebnisse und die Kommunikation mit den Passagieren sowie dem Laborinformationssystem, das die Gesundheitsbehörden miteinander verbindet. FRR hat des Hochdurchsatzsystem von Fionet für eine effiziente und qualitätskontrollierte Verarbeitung eingesetzt, das mit allen von Health Canada und der FDA zugelassenen Tests gekoppelt werden kann.

Zu den bedeutenden Meilensteinen gehört eine durchschnittliche RDT-Durchlaufzeit von 30 Minuten vom Abstrich bis zum Ergebnis. Zu den neuen Tätigkeiten gehören eine erhöhte Testkapazität am neuen Standort im Terminal 3, die Betreuung von mehr als 30 Fluggesellschaften und die Durchführung von bisher über 36.000 Tests auf allen Plattformen.

COVID-19-Varianten führen zu ständigen Anpassungen in der weltweiten Reiseindustrie, was die Notwendigkeit für häufige und schnelle Tests im internationalen Reiseverkehr erhöht, meinte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Die Flexibilität der Fionet-Plattform hat es uns ermöglicht, unsere Dienstleistungen zu optimieren und schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, damit mehr Kanadier sicher am größten Flughafen Kanadas reisen können.

Da das Land für den Sommer eine verstärkte Reisetätigkeit und eine mögliche Aufhebung der Quarantänebeschränkungen für vollständig geimpfte Einwohner und Bürger www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-unveil-travel-rules-for-fully-vaccinated-citizens-permanent-residents-1.5478703

erwartet, wird die Nachfrage nach Tests anhalten. Als optimale Vorgehensweise wird ein negatives Ergebnis vor der Abreise und erneut bei der Ankunft im Zielland verlangt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass andere besorgniserregende Varianten (Variants of Concern, VOCs) in Kanada zunehmen, wie z.B. die Delta-Coronavirus-Mutation, die zuerst in Indien identifiziert wurde und einen Ausbruch im Vereinten Königreich www.cp24.com/news/public-health-agency-reports-spike-in-confirmed-cases-of-delta-variant-1.5476743

verursachte. Tests für Reisen und Einreise zwischen Ländern werden wahrscheinlich weiterhin eine wichtige Maßnahme sein, um die Ausbreitung von COVID-19-Varianten über geografische Grenzen hinweg zu verhindern.

Registrieren: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: www.relaymedical.com/news

Über GTAA

Die Greater Toronto Airports Authority (GTAA) ist Betreiber des internationalen Flughafens Toronto Pearson. Der Flughafen Toronto Pearson fertigte im Jahr 2019 mehr als 50 Millionen Passagiere ab, was ihn zum verkehrsreichsten Flughafen von Kanada macht.

Internet: www.torontopearson.com

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnell-Test- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Umgebungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und bietet die Planung und Registrierung über die Handy-App zu Hause, Check-in vor Ort, schnelle Antigen-Tests vor Ort, Datenintegration mit anderen Testgeräten, Ergebnisbenachrichtigung, gegebenenfalls Benachrichtigung der Gesundheitsbehörden und anonymisiert Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Stakeholder.

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

