Reparieren statt Wegwerfen: Artisan jetzt auch in der Schweiz!

Der Artisan Online-Shop bietet Ersatzteile und Anleitungen, um Haushaltsgeräte selbst zu reparieren – nachhaltig, kostensparend und jetzt auch in der Schweiz.

Artisan ist ein innovatives Unternehmen, das Haushaltsgeräten eine zweite Chance gibt und Konsumenten dazu ermutigt, defekte Geräte mit einfachen Anweisungen selbst zu reparieren. Den Artisan Online-Shop gibt es nun auch in der Schweiz. Das Unternehmen stellt nicht nur leicht verständliche Anweisungen für Reparaturen zur Verfügung, sondern auch die dafür benötigten Ersatzteile. Im Lager der Firma befinden sich neben Teilen für gängige Markenmodelle auch seltene Ersatzteile, die sonst nur schwer aufzufinden sind.

Die Firma wird von Max Uhlmann geleitet und wurde vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ins Leben gerufen. Denn in der Schweiz fallen jährlich circa 23 Kilogramm Elektroschrott pro Kopf auf Entsorgungshöfen an. Dies stellt eine hohe Belastung für die Umwelt dar, da die Geräte viele Schadstoffe enthalten, die bei nicht fachgerechter Entsorgung in die Luft freigesetzt werden. Zudem führt die Entsorgung von Elektroschrott zu einer Ressourcenknappheit, da immer mehr Metalle und andere Wertstoffe abgebaut werden müssen, um diese zu ersetzen. Artisan bietet einen erfolgreichen Lösungsansatz, um die Menge des Elektroschrotts effektiv zu reduzieren.

Sobald ein Gerät nicht mehr richtig funktioniert, landet es schnell im Müll. Nur ein geringer Teil der Konsumenten entscheidet sich dafür, das Gerät reparieren zu lassen und selbst Hand anzulegen. Gründe hierfür sind zum Beispiel zu hohe Reparaturkosten oder fehlendes Know-How. In den meisten Fällen ist es jedoch nur ein einziges Teil der Maschine, das ausgetauscht werden muss, um sie wieder einsatzfähig zu machen.

Der Artisan Shop stellt günstige Ersatzteile zur Verfügung, die die Lebensdauer des Geräts verlängern. Damit können Konsumenten nicht nur viel Geld sparen, sondern leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Umwelt und Nachhaltigkeit. Artisan bietet eine breite Palette an Ersatzteilen für alle möglichen Haushaltsgeräte, wie Mikrowellen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Backöfen und vieles mehr. Neben Geräten für den Haushalt werden auch Teile für andere Elektrogeräte wie E-Scooter oder Rasierer zur Verfügung gestellt. Insgesamt befinden sich im Lager des Unternehmens über 300.000 Teile, die sofort lieferbar sind.

Die Vorgehensweise von Artisan ist leicht verständlich: Zuerst wird eine Diagnose erstellt und ermittelt, was genau mit dem Gerät nicht stimmt. Artisan stellt eine umfangreiche Liste an möglichen Symptomen bereit, die Interessierte entweder online abrufen oder über WhatsApp einfordern können. Im nächsten Schritt wird das benötigte Ersatzteil aus dem Lager von Artisan bestellt. Hier finden sich Teile von Marken wie Bosch, Siemens, Braun, Gorenje und LG. Im letzten Schritt werden Anleitung zur Reparatur vorgelegt. Diese enthalten Schritt für Schritt Anweisungen, die auch von Anfängern befolgt werden können. Ebenfalls gibt es auf der Webseite Videos mit hilfreichen Tipps und Tricks, wie Maschinen repariert werden. Falls Probleme bei der Montage auftreten, kann das fachkundige Team von Artisan schnell und unkompliziert über WhatsApp erreicht werden. Der Versand von Ersatzteilen wird innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen und es wird eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VM Artisan Schweiz GmbH

Herr Max Uhlmann

Alte Steinhauserstrasse 19

6330 Cham

Schweiz

fon ..: +4915207944454

web ..: https://www.artisanshop.ch/

email : info@artisanshop.ch

