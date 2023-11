Reply erhält zwei AWS Partner Awards 2023

Reply wurde als „System Integrator Partner of the Year“ in der EMEA-Region sowie als globaler „Industry Partner of the Year Energy and Utilities“ ausgezeichnet.

Reply, global agierender Systemintegrator und Beratungsunternehmen sowie AWS Premier Consulting Partner, gewinnt 2023 zwei internationale und globale AWS Partner Awards. Damit werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die Kunden dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) aufzubauen.

Diese beiden AWS Partner Awards zeichnen AWS-Partner aus, die ihre Geschäftsmodelle im vergangenen Jahr konsequent auf Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgerichtet haben. Die internationalen und globalen AWS Partner Awards ehren Partner, die für Kunden Projekte auf Basis von AWS entwickeln und ausbauen.

Ein Gremium aus AWS-Experten wählte die Gewinner anhand strenger Kriterien aus. Reply ist demnach:

– Global Industry Partner of the Year – Energy and Utilities. Damit werden die besten Partner mit AWS-Energiekompetenz ausgewählt, die Kunden bei der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher AWS-basierter Lösungen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette unterstützen. Mit Lösungen, die auf Cloud, IoT, Big Data, Analytik und Künstlicher Intelligenz basieren, begleitet Reply Unternehmen bei der Entwicklung neuer Tools, um Prognosen und die Überwachung von Energiekomponenten zu entwickeln, den Betrieb zu optimieren und neue Dienstleistungen und Interaktionsmodelle mit Verbrauchern und Unternehmenskunden zu kreieren.

– „System Integrator Partner of the Year – EMEA“. Diese Auszeichnung erhält Reply zum zweiten Mal in Folge. Damit werden die besten SI AWS Partner honoriert, die einen bedeutenden Beitrag in Bezug auf Umsatz, neue Opportunities, zertifizierte Mitarbeiter und AWS-Zertifizierungen geleistet haben. Reply verbindet Unternehmensberatung und innovative Technologielösungen mit hohem Mehrwert. Die erfahrenen, hochspezialisierten Teams von Reply stellen sicher, dass die Kunden von fortschrittlichen, sicheren und innovativen Lösungen für die digitale Transformation profitieren.

Durch die auf AWS-Technologien spezialisierten Unternehmen – Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply und Storm Reply – kombiniert Reply ein umfassendes Angebot aus Cloud-Migration, KI-Anwendungen, Datenanalyse und IoT-Lösungen, um Unternehmen eine nahtlose digitale Transformation zu ermöglichen – und das auf der Grundlage von fundiertem Branchen-Know-how. Durch die Nutzung der AWS Cloud Services Suite ist Reply in der Lage, skalierbare, sichere und innovative Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Herausforderungen und Zielen der Kunden gerecht werden.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, ergänzt: „Unser Engagement, die Grenzen der Innovation zu verschieben, zeigt sich in der Zusammenarbeit mit AWS. Wir freuen uns über diese Awards, die die Fähigkeiten und Expertise unserer Teams belegen, die mit AWS-Technologien arbeiten. Wir entwickeln weiterhin Lösungen, die unseren Kunden helfen, in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein, indem wir unser Branchenwissen, unsere technologischen Fähigkeiten und die AWS-Technologien kombinieren.“

Reply verfügt mit den auf AWS-Technologien spezialisierten Unternehmen – Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Retail Reply, Sense Reply und Storm Reply – über mehr als 900 AWS-Zertifizierungen sowie 14 AWS-zertifizierte Kompetenzen und implementiert maßgeschneiderte Plattformen oder gebrauchsfertige Lösungen mit kurzer Time-to-Market, die nativ auf der AWS-Infrastruktur aufgebaut sind. Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Reply und AWS.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

