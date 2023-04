Revenue Management im Hotel: aktueller Fachbuch-Klassiker sorgt für mehr Ertrag dank Theorie und Praxis

Revenue Management-Expertin Bianca Spalteholz und Journalistin Barbara Goerlich zeigen auf, wie Hotels durch eine ganzheitliche Sichtweise und eine Umsetzung neuer Strategien ihre Erträge maximieren.

Unter dem Titel „Total Revenue im Hotel – Gewinnmaximierung in Logis, Resort, SPA, MICE“ sind erstmals Sonderthemen für fast alle Revenue Bereiche in der Hotellerie als Buch erschienen. Das Fachbuch gibt einen Einblick in die wichtigsten Aspekte des Revenue Managements und erklärt anschaulich, wie Hotelbetreiber das Ertragsmanagement in der Praxis anwenden können. Dabei geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen im Hotel, die Definition von Zielen und Schlüsselkennzahlen (KPIs) sowie um die effektive Nutzung von Technologien und Datenanalysen.

„In diesem Buch sind unsere langjährige Erfahrung und unser Wissen gebündelt und nachvollziehbar aufbereitet“, so Mitautorin und Wirtschaftsjournalistin Barbara Goerlich. Die beiden Autorinnen geben ihren Leserinnen und Lesern ein wertvolles Werkzeug an die Hand, das Wesen des Revenue Management nicht nur zu verstehen, sondern auch praktisch anzuwenden. Zahlreiche Fach- und Führungskräfte sowie Studierende haben ihre Fachkenntnisse über Revenue Management mit Hilfe des Fachbuchs erweitern können und Ziele anhand praktikabler Handlungsanleitungen direkt im Betrieb umgesetzt. „Professionelles Revenue Management ist für Hotels heute obligatorisch, sorgt nachhaltig für die Maximierung der Erträge und hilft, eine langfristige Strategie für den Betrieb zu entwickeln. In unserem Buch zeigen wir, wie Hotels Revenue Management in der Praxis umsetzen können, um einen langfristigen Erfolg zu sichern“, ergänzt Mitautorin und Revenue Management-Expertin Bianca Spalteholz.

In ihrem Fachbuch-Klassiker, derzeit in dritter erweiterter Auflage erhältlich, haben das Autorinnen-Duo Bianca Spalteholz und Barbara Goerlich den Fokus auf Ertragsoptimierung gelegt. Die Buchinhalte folgen konsequent einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und Bestandsaufnahme des gesamten Hotelbetriebs zum Implementieren erfolgreicher Revenue-Strategien. Alles unter der Prämisse, die Ergebnisse sämtlicher Hotelbereiche zu optimieren. Hierzu widmet sich „Total Revenue im Hotel“ neben der Ertragsmaximierung im Logisbereich auch den Themen Revenue Management für MICE, SPA/Wellness und Ferienhotels. Diese Hotelbereiche werden erstmals in einem Fachbuch aufgegriffen und beleuchtet. Denn unter Revenue-Gesichtspunkten ergeben sich wertvolle Impulse für Umsatzpotenziale und Ertragsoptimierungen bei Veranstaltungen, Tagungen, Seminaren und Incentives, in Spa/Wellness sowie im Ferienhotel und ganzen Resorts.

„Total Revenue Management im Hotel“ ist als gedruckte Ausgabe erhältlich. Das Buch bietet eine umfassende Anleitung mit Praxisbeispielen. Es richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Studierende, die ihr Wissen im Bereich Revenue Management erweitern möchten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V. DEHOGA unterstützte darüber hinaus das Revenue Management-Standardwerk von der ersten Idee bis heute zur dritten Auflage. „Total Revenue im Hotel – Gewinnmaximierung in Logis, Resort, SPA MICE“ (ISBN-13 978-3936772487)“ ist in dritter erweiterter Auflage im Dehoga-Shop, bei dem Hotelverband Deutschland IHA und über den stationären Buchhandel erhältlich.

Bianca Spalteholz gilt als führende Spezialistin für ganzheitliches Revenue Management, Online-Vertrieb, Marketing und Distribution von Hotelleistungen, Reservierungs-, Verkaufs-, Preis- und Yield-Strategien. Sie verfügt über rund 40 Jahre internationale Hospitality-Erfahrung und ist mit ihrer Beratungsgesellschaft Spalteholz Hotelkompetenz seit 25 Jahren Partnerin der Hotellerie. Barbara Goerlich, Hotelfachfrau und Betriebswirtin, arbeitet als freiberufliche Journalistin und Korrespondentin für namhafte Wirtschafts-, Food- und Fachmagazine und ist Autorin zahlreicher Bücher über Hotellerie, Gastronomie und Reise.

