    Rockin‘ Memories 2026: Line-up komplett – Ticketverkauf läuft erfolgreich

    Seebronn – Das Rock- und Kulturfestival Rockin‘ Memories 2026 ist offiziell in der heißen Phase angekommen: Die komplette Line-up steht fest, und der Ticketverkauf zeigt bereits eine sehr positive Resonanz.
    Der Ticketverkauf ist erfolgreich gestartet: Knapp 300 Tickets sind bereits weg – die schnellsten Fans waren zuerst da.

    Vom 31. Juli bis 2. August 2026 wird der Festplatz in Seebronn zum Treffpunkt für Rockfans aus der Region, aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Rockin‘ Memories versteht sich als eigenständiges Festivalformat mit klarer Struktur, hochwertigem Musikprogramm und einem bewussten Fokus auf Atmosphäre, Nähe und Gemeinschaft.

    Das Festival vereint eine hochwertige Mischung aus internationalen, nationalen und regionalen Rockbands und deckt dabei ein breites Spektrum von Classic Rock über Hard Rock bis hin zu modernen Rock- und Metal-Elementen ab. Die genaue Tages- und Spielreihenfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben und sorgt bereits jetzt für zusätzliche Spannung.

    Zu den bestätigten Bands für Rockin‘ Memories 2026 zählen unter anderem:
    The Sailer Bros. Band, Slick Rock Circus (S.R.C.), Iron Echo, Dusk, Unschain, Mad Max,
    C.L. Anger, Drive Hunt, Human Zoo, Bodyguerra, Cherry Bomb, Dark Sky, Rosy Vista, Crystal Ball,
    Soultrace, Fire Rose, Hot Wire, Sons of Sounds, D’Or, Voltage Arc.

    „Der starke Start bestätigt uns darin, dass das Konzept von Rockin‘ Memories überzeugt“, erklärt das Organisationsteam. „Unser Mindestziel liegt bei 1.000 Besucherinnen und Besuchern, 1.500 gelten als realistisch – und 2.000 wären ein außergewöhnlich schönes Ergebnis.“

    Großen Wert legt der Veranstalter auf Planungssicherheit und klare Rahmenbedingungen. Das Campingangebot ist ausschließlich mit Voranmeldung nutzbar und räumlich begrenzt. Damit setzt Rockin‘ Memories bewusst auf Transparenz, Sicherheit und ein entspanntes Festivalerlebnis – sowohl für Gäste als auch für die Region.

    In den kommenden Wochen wird die Kommunikation weiter intensiviert: Einzelne Bands werden vorgestellt, weitere Programmdetails schrittweise veröffentlicht und die Social-Media-Aktivitäten deutlich ausgebaut.

    Der Ticketverkauf läuft bereits. Die verfügbaren Kontingente sind begrenzt.

    Weitere Informationen & Tickets:
    www.rockinmemories.de

    Social Media:
    Facebook & Instagram: _Rockin‘ Memories_

    Pressekontakt:
    Antonio Luceri
    E-Mail: antonio.luceri@rockinmemories.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Diff Radio Café im Hirschle
    Herr Antonio Luceri
    Hindenburgstr. 1
    Rottenburg 72108
    Deutschland

    fon ..: 017643871760
    web ..: https://www.rockinmemories.de
    email : antonio.luceri@rockinmemories.de

    Diff Radio Café im Hirschle – Musik, Kultur & Begegnung in Seebronn
    Das Diff Radio Café im Hirschle ist ein unabhängiger Kultur- und Musiktreffpunkt in Seebronn (Rottenburg am Neckar). Der Standort verbindet Café, Bar, Live-Musik und kreative Formate in einer offenen, entspannten Atmosphäre. Hier entstehen Interviews, kleine Konzerte, kulturelle Abende sowie Begegnungsräume für Künstlerinnen, Musiker und Kulturschaffende aus der Region.

    Das Team rund um Inhaber Antonio Luceri engagiert sich dafür, lokale Kultur sichtbar zu machen und neue Impulse für Musik und Gemeinschaft zu setzen. Neben regelmäßigen Veranstaltungen im Café entwickelt das Diff Radio Café auch größere Projekte – darunter das Rockin‘ Memories Festival 2026, ein neues Rockfestival, das in Seebronn stattfindet und nationale wie internationale Bands zusammenbringt.

    Mit Leidenschaft, Authentizität und einem starken kulturellen Fokus versteht sich das Diff Radio Café im Hirschle als lebendiger Ort für Musik, Austausch und kreative Energie.

    Standort: Seebronn / Rottenburg am Neckar
    Branche: Kultur, Musik, Gastronomie, Veranstaltungen
    Website: www.rockinmemories.de

    Pressekontakt:

    Diff Radio Café im Hirschle
    Herr Antonio Luceri
    Römerstrasse 3
    78628 Rottweil

    fon ..: 017643871760
    email : antonio.luceri@rockinmemories.de


