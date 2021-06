Rosa Eulen küsst man nicht – Kuriositäten aus dem Tierreich

In seinem neuen Sachbuch „Rosa Eulen küsst man nicht“ erinnert sich der Autor und Fernsehjournalist Wolf Lengwenus an besondere Tiere, denen er bei seinen Reisen durch Wälder und Savannen begegnete.

Sein Beruf als TV-Autor führte Lengwenus durch die ganze Welt. In seinem Buch erzählt er aber auch von seinem eigenen Gartenreich an der Elbe in Südmecklenburg. Zudem berichtet er von den Abenteuern seiner Kindheit auf dem Land, als die Welt noch grenzenlos und die Welt unverletzlich schien.

Mit dabei sind singende Affen, spielsüchtige Schweine, ein Kater, der Rache geschworen hat und schwule Elefanten im Liebesrausch. Es gibt aber auch Begegnungen mit schrägen Vögeln wie dem Brotrindenrabe, dem Rollschnabelkolibri und einer Dragqueen in New York.

Lengwenus hat ein humorvolles und informatives Sachbuch geschrieben. Dabei beweist er einmal mehr seinen Blick für das Skurrile. Ein autobiografisches Buch über die Liebe zur Natur, zum Schmökern, Schmunzeln und Staunen.

Wolf Lengwenus wurde in der Nähe von Flensburg geboren und ist Diplom-Biologe. Als TV-Autor realisierte er seit 1984 mehr als 300 Dokumentationen und Magazinbeiträge für den NDR und andere ARD-Anstalten. Zudem rezensierte er zahlreiche Publikationen zu naturwissenschaftlichen Themen und war für die Fernseh-Reihen „Expedition ins Tierreich“ sowie „Länder Menschen Abenteuer“ tätig. Heute arbeitet Lengwenus als freier Autor.

„Rosa Eulen küsst man nicht" von Wolf Lengwenus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30063-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

