Sacred Bond von REINVENTED Parfums ist mehr als nur ein Parfum – es ist eine Liebeserklärung an die tiefe, unvergängliche Bindung, die zwei Menschen teilen können.

Leichte Himbeere und Rose, duftender Safran und Jasmin, starke Ambra, jede Note erzählt eine Geschichte, jede Nuance symbolisiert einen Moment der Verbundenheit. Dieser Duft ist nicht nur eine Duftkreation, sondern ein Kunstwerk, das die Emotionen einfängt und in einem harmonischen Bouquet aus Gourmand-, frischen, blumigen und holzigen Noten vereint. Es ist eine olfaktorische Reise, die dazu bestimmt ist, die Sinne zu betören und die Erinnerungen an die kostbaren Momente der Liebe und Zuneigung für immer festzuhalten.

Die faszinierende Reise des Sacred Bond Eau de Parfum beginnt mit den ersten spritzigen Noten von Mandarine und Himbeere, die die Sinne auf angenehme Weise wecken. Diese fruchtigen Akkorde setzen den Auftakt für ein olfaktorisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Doch es ist das Herz des Duftes, bestehend aus Jasmin, Gardenie und Rose, das die Wärme der blumigen Nuancen einfängt und den olfaktorischen Sinn verzaubert. Hier entfaltet sich eine Atmosphäre der Behaglichkeit, unterstützt durch die raffinierte Kombination von Sandelholz und Benzoe, die von einer süßen Umarmung aus köstlichem Karamell, sinnlicher Vanille und dem exotischen Hauch von Safran begleitet wird.

Die intensive und anziehende Harmonie, die in diesen Noten mitschwingt, wird durch die Basis des Duftes verstärkt. Hier vereinen sich Ambra und das sanfte Flüstern von weißem Moschus, um die zeitlose Ewigkeit dieser Verbindung einzufangen. Dieser Duft durchdringt nicht nur die Sinne, sondern verankert sich auch tief im Geist, im Körper und in der Seele, und wird so zu einem integralen Bestandteil der Persönlichkeit seines Trägers oder seiner Trägerin.

Duftpyramide:

Kopfnote: Mandarine, Bergamotte, Himbeere

Herznote: Jasmin, Gardenie, Rose

Basisnote: Safran, Sandelholz, Benzoe, Karamell, Vanille, Weißer Moschus, Ambra

Erhältlich ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Sacred Bond EdP 75ml – UVP – EUR180,00 / CHF 170,00

https://www.reinventedparfums.com/product-page/sacred-bond

Reinvented ist eine Einladung, über das Greifbare hinauszublicken – eine Entdeckungsreise in eine sich ständig verändernde und grenzenlose Welt, in der sich das Sichtbare und das Unsichtbare, das Mögliche und das Unmögliche, das Vergängliche und das Ewige in faszinierender Alchemie gegenüberstehen.

Jeder REINVENTED-Duft ist eine Symphonie der Sinne, eine künstlerische Darbietung, die tief in die Nuancen unseres Seins eindringt. Diese Düfte sind mehr als nur Geruchsstoffe; sie sind eine magische Brücke zwischen dem Innersten unserer Seele, der Welt um uns herum und dem subtilen, intensiven Hauch des Duftes. Diese magische Reise offenbart die vielfältigen Facetten unseres Lebens im intimen und heiligen Raum des Atems.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 211 43638012

email : laurence@qds-pr.com

