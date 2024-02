Sammeln zum Spaß oder als Form der Geldanlage

Die Deutschen sammeln gerne. Besonders beliebt sind Münzen.

Jeder Dritte hierzulande, so eine aktuelle Umfrage, sammelt gerne Wertgegenstände. Männer sammeln mehr als Frauen. 40 Prozent der männlichen deutschen Sammler lieben das Sammeln von Münzen. Dabei steht die Sammelleidenschaft für jeden Fünften nur für Spaß an der Freude. Aber jeder zehnte betrachtet es als Geldanlage und da stehen Münzen ganz oben auf der Hitliste. Schmuck etwa häufen 19 Prozent der Sammler an. Ob Münzen, Schmuck, Briefmarken, Wein oder Kunst, Sammelobjekte sind Sachwerte. Und Sachwerte sind preislich unabhängig von den Wertschwankungen der Währungen. Der Klassiker ist natürlich das Gold, das vor Geldwertschwankungen schützt und gleichzeitig als Zahlungsmittel dient. Auch wenn der Goldpreis Schwankungen unterliegt, so kann es nicht zu einem völligen Wertverlust kommen, was bei anderen Objekten durchaus möglich ist, man denke nur an den einst so wertvollen Pelzmantel der Großmutter.

Anstatt Gold physisch anzusammeln, können Anleger auf Wertpapiere setzen. Dies am besten bei verschiedenen Unternehmen und breit gestreut. Auch der Anlagehorizont sollte nicht zu kurz sein. Im Goldbereich bieten sich beispielsweise Royalty-Unternehmen an. Denn mit diesen erhält der Anleger eine Diversifizierung gleich dazu. Royalty-Unternehmen setzen nämlich auf eine Vielzahl von Minenunternehmen, was eine Risikostreuung beinhaltet. Von einem steigenden Goldpreis profitieren sie ebenfalls und dieser wird überwiegend von den Analysten erwartet, wenn die Fed dieses Jahr mit Zinssenkungen beginnt. Ob dies schon im Mai der Fall sein wird oder später, der Tag wird kommen. Unter den Royalty-Unternehmen gefallen besonders Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty.

Mit knapp 200 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen und Rekordeinnahmen in 2023 punktet Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ -.

Gold Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – besitzt ähnlich viele Streams und Royaltys und ist fokussiert auf Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

