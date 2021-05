Santiago Ribeiro eröffnet die weltweit größte Kunstausstellung von Surrealism Now, ein italienisches Video und

11 JAHRE der International Surrealism Now Ausstellung in CAE. 125 teilnehmende Künstler aus 52 Ländern – 5. Mai bis 11. Juli 2021

„The International Surrealism Now Exhibition“ wird im Mai 2021 im Zentrum für Kunst und Spektakel (CAE) in der portugiesischen Stadt Figueira da Foz eröffnet und feiert sein elfjähriges Bestehen, die 14. Ausgabe des Internationalen Surrealismus Jetzt Ausstellung.

Die Ausstellung ist ein Projekt des portugiesischen surrealistischen Künstlers Santiago Ribeiro, das 2010 bei der Bissaya Barreto Foundation in Coimbra begann. In diesen 11 Jahren tourte er durch verschiedene Teile des Landes von Lissabon nach Porto sowie über Satellitenausstellungen in den USA wie Dallas, Los Angeles, der Universität von Mississippi und New York, auch in Europa in Berlin, Paris und Madrid unter anderem immer von Santiago gefördert und organisiert.

Diese Ausstellung hat sich zur weltweit größten Ausstellung des Surrealismus des 21. Jahrhunderts entwickelt und besteht aus Werken der Malerei, Zeichnung, digitalen Kunst, Skulptur und Fotografie.

125 teilnehmende Künstler aus 52 Ländern: Albanien, Algerien, Argentinien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Weißrussland, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Kroatien, Tschechische Republik, Kuba, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Japan, Lettland, Mexiko, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei , Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Ukraine, Venezuela, Vietnam, Indien.

Über

Santiago, der Mentor und Förderer der größten Ausstellung des Surrealismus im 21. Jahrhundert der Welt, des International Surrealism Now, ist bereits auf der ganzen Welt präsent, ebenso wie in Berlin, Moskau, New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi. Indiana, Denver, Warschau, St. Petersburg, Nantes, Paris, London, Wien, Peking, Florenz, Madrid, Granada, Barcelona, Lissabon, Belgrad, Monte Negro, Rumänien, Japan, Taiwan, Brasilien, Minsk, Neu-Delhi, Jihlava ( Tschechische Republik) und Caltagirone in Sizilien und viele Städte in Portugal.

Über die Italiener, den Dichter Vincenzo Cali, die Journalistin Annalina Grasso und dem Schauspieler Maurizio Bianucci. können Sie das Video ansehen youtube

https://www.youtube.com/watch?v=_KRbne92Tus

Eine MatosCar Kunstausstellung. Die Initiative stammt von der Firma MatosCar, einem Automobilkonzern, der in den portugiesischen Städten Guarda, Fundão, Castelo Branco, Portalegre, evora und Beja vertreten ist. Offizielle Vertreter von 24 Marken.

Diesmal ist die Ausstellung dauerhaft, da die Unternehmensgruppe beschlossen hat, die Werke zu kaufen.

Das Kunst- und Unterhaltungszentrum (CAE) wurde im Jahr 2002 eröffnet. Eine große kulturelle Struktur (2 Auditorien mit 200 und 800 Plätzen – Amphitheater im Freien, Foyer, Breakout-Räume, Studios, 4 Ausstellungshallen) wurde als Zentralität mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Einrichtungen angesehen Die Programmierung durchläuft in der Regel große nationale und internationale Shows, und diese Struktur ist auch mit anderen Programmierzentren und Veranstaltungen verbunden, und zwar in einer Ankerlogik, die sich zerstreut, ohne die Kontinuität zu verlieren.

Nachfolgend sind die Namen der Künstler aufgeführt:

Achraf Baznani, Marokko / Agim Meta, Albanien-Spanien / Aissa Mammasse, Algerien / Alessio Serpetti, Italien / Alvaro Mejias, Venezuela / Ana Neamu, Rumänien / Ana Pilar Morales, Spanien / Andrew Baines, Australien / Asier Guerrero Rico (Dio), Spanien / Axel Blotevogel, Deutschland / Brigid Marlin, Großbritannien / Bien Banez, Philippinen / Can Emed, Türkei / Carlos Sablon, Kuba / Ctlin Precup, Rumänien / Chuang Chih Hui, China Taiwan / Cristian Townsend, Australien / Conor Walton, Irland / Cynthia Tom, China / USA / Dag Samsund, Dänemark / Daila Lupo, Italien / Dan Neamu, Rumänien / Daniel Chiriac, Rumänien / Daniel Hanequand, Frankreich / Kanada / Daniele Gori, Italien / Delphine Cencig, Frankreich / Dean Fleming, USA / Domen Lo , Slowenien / Edgar Invoker, Russland / Efrat Cybulkiewicz, Venezuela / Egill Eibsen, Island / Erik Heyninck, Belgien / Ettore Aldo Del Vigo, Italien / Fabrizio Riccardi, Italien / Farhad Jafari, Iran / Frankreich Garrido, USA / Francisco Urbano, Portugal / Gabriele Esau, Deutschland / Genesis Cabrera, USA / Graa Bordalo Pinheiro, Portugal / Graszka Paulska, Polen / Gromyko Sempre, Philippinen / Gyuri Lohmüller, Rumänien / Hector Pineda, Mexiko / Hector Toro, Kolumbien / Henrietta Kozica, Schweden / Hugues Gillet, Frankreich / Isabel Meyrelles, Portugal / Iwasaki Nagi, Japan / James Skelton, Großbritannien / Jay Garfinkle, USA / Jay Paul Vonkoffler, Amerikaner / Argentinier / Jimah St, Nigeria / Joanna Budzynska-Sycz, Polen / João Duarte, Portugal / Keith Wigdor, USA / Leo Wijnhoven, Niederlande / Leo Plaw, Deutschland / Liba WS, Frankreich / Lubomír tícha, Republik Tschechien / Ludgero Rolo, Portugal / Lv Shang, China / Maarten Vet, Niederlande / Maciej Hoffman, Polen / Magi Calhoun, USA / Marnie Pitts, Großbritannien / Maria Aristova, Russland / Mario Devcic, Kroatien / Martina Hoffman, Deutschland / Mathias Böhm, Deutschland / Mehriban Efendi, Aserbaidschan / Naiker Roman, Kuba / Spanien / Nazareno Stanislau, Brasilien / Nikolina Petolas, Kroatien / Octavian Florescu, Kanada / Ofelia Hutul, Rumänien / Oleg Korolev, Russland / Olesya Novik , Russland / Olga Spie Gel, USA / Otto Rapp, Österreich / Paula Rosa, Portugal / Paulo Cunha, Kanada / Pavlina Boroshova, Schweiz-Deutschland / Pedro Diaz Cartes, Chile / Penny Golledge, Großbritannien / Peter MC LANE, Frankreich / Philippe Pelletier, Frankreich / Radhika Menon , Indien / Richard Shannon, USA / Roch Fautch, USA / Rodica Miller, USA / Ruben Cukier, Argentinien / Israeli / Rudolf Boelee, Neuseeland / Russbelt Guerra, Peru / Sabina Nore, Österreich / Sampo Kaikkonen, Finnland / Santiago Ribeiro, Portugal / Sarah Zambiasi, Australien / Serge Sunne, Lettland / Sergey Tyukanov, Russland / Shahla Rosa, USA / Shoji Tanaka, Japan / Shan Zhulan, China / Shia Weltenmenge, Deutschland / Sio Shisio, Indonesien / Slavko Krunic, Serbien / Sonia Menna Barreto, Brasilien / Steve Smith, USA / Stuart Griggs, Großbritannien / Svetlana Kislyachenko, Ukraine / Svetlana Ratova, Russland / Tatomir Pitariu, USA / Tersanszki Cornelia, Rumänien / Tim Roosen, Belgien / Ton Haring, Niederlande / Victor Lages, Portugal / Vu Huyen Thuong , Vietnam / Yamal Din, Marokko / Spanien / Ya ng Sumin, China Taiwan / Yuliya Patotskaya, Weißrussland / Yuri Tsvetaev, Russland / Zoltan Ducsai, Ungarn / Zoran Velimanovic, Serbien.

Firmenbeschreibung

Hours:

Monday to Thursday: 9 am to 11 pm;

Friday: 9 am to midnight;

Saturdays; 10 am to midnight;

Sundays and holidays: 10h00 to 19h00;

Show days: until the end of the show

