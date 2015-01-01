Schenk jeden Tag ein Lachen – das neue Album von Chris Doerk

Ein Album voller toller Lieder

Mehr als nur Nostalgie – DDR-Schlager-Ikone Chris Doerk beschert uns in diesem Jahr endlich wieder einen „Heißen Sommer“.

Der Name Chris Doerk hat nach wie vor Zugkraft. Wer einmal in das neue Album „Schenk jedem Tag ein Lachen“ hineingehört hat, der erkennt schon bei den ersten Takten, dass hier nicht nur ein Nostalgie-Gefühl erzeugt wird.

Chris Doerk steht für eine musikalische Qualität, die heute leider sehr selten geworden ist. Selbst mit zarten 84 Jahren hat unsere Chris noch eine Stimme, mit der sie nicht nur in der ersten Liga der Schlagersängerinnen mitspielt – sie schickt sich an, diese zu erobern!

Eine musikalische Reise voller Lebensfreude:

Chris zeigt uns auf diesem wunderbaren Album die gesamte Bandbreite ihres Könnens. Sie beschert uns echte, lupenreine Schlagerperlen – mal traditionell, mal rockig, mal nachdenklich – und nimmt uns mit auf eine atemberaubende Reise zu ihrem Sehnsuchtsort.

Man spürt förmlich in den ausdrucksstarken spanischen Songs, dass Chris auf Cuba die schönste Zeit ihres Lebens verbracht hat. Damit entsteht eine fesselnde musikalische Mischung, die eine unglaubliche Lebensfreude ausstrahlt und dem Hörer immer wieder ein anerkennendes „Wow“ entlockt.

Das Label StonelandEmotion aus Muldenstein ist stolz, dieses Album präsentieren zu dürfen.

Verfügbarkeit: Das Album ist digital verfügbar ab dem 25.04.2026 auf allen bekannten Streaming-Plattformen, Amazon, MPN und YouTube.

Kontakt unter:

AP-MUSIC „Musikproduktion, Label u. Management“

StonelandEMOTION / StonelandRECORDS

c/o André Peickert & Karsten Zischner

OT Muldenstein; Mozartstraße 10

06774 Muldestausee

mobil: 0177 9775241

mail: music.andre-peickert@web.de

Quelle: Stoneland Emotion

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