Schmuggler lieben Gold

Milliarden von afrikanischen Goldmünzen werden jedes Jahr geschmuggelt.

Laut Untersuchungen der SwissAid werden Unmengen von Goldmünzen in die Vereinigten Arabischen Emirate geschmuggelt. Dies aus 12 afrikanischen Ländern, vor allem aus Mali, Ghana und Simbabwe – und jedes Jahr im Wert von 23 bis 35 Milliarden US-Dollar. Das meiste davon wird dann in den VAE verarbeitet. So sollen nur im Jahr 2022 mehr als 435 Tonnen Goldbarren auf die Reise gegangen sein. In den zehn Jahren nach 2012 sollen es also insgesamt geschätzte 115,3 Milliarden US-Dollar an Wert gewesen sein. Die VAE sollen Maßnahmen ergriffen haben, um die Suche nach geschmuggeltem Gold zu verstärken. Auch seien bisher Geldstrafen in Höhe von mehr als 21 Millionen US-Dollar verhängt worden. Im vergangenen Jahr haben die VAR die Akkreditierung von Emirates Gold DMCC suspendiert. Dabei handelt es sich um eine der größten Goldraffinerien des Landes. Vermutet wurden Verbindungen zu Geldwäschern.

In den VAE gibt es mindestens 20 Goldraffinerien und mehr als 7.000 Händler von Edelmetallen und -steinen. Auch nach Indien und in die Schweiz soll geschmuggeltes Gold aus Afrika kommen. Mehr als die Hälfte des in Afrika produzierten Goldes wird im Kleinbergbau gewonnen und oft nicht offiziell in den Handelsdaten erfasst. Dass Mensch und Umwelt dabei nicht geschont werden, ist klar. Der gestiegene Goldpreis dürfte diese Situation noch verschärfen. Oft führen gezielte Durchsuchungen oder auch die Arbeit von Zollbehörden zu der Entdeckung von geschmuggeltem Gold. Manchmal reist das Gold im Flugzeug und manchmal findet es den Weg über kleine Grenzübergänge.

Anleger sind auf der sicheren Seite, wenn sie physisches Gold bei seriösen Händlern erwerben oder gleich auf börsengelistete Goldgesellschaften setzen. Zum Beispiel auf Karora Resources oder Calibre Mining.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

