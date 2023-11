Seit über 20 Jahren gehört er zu den ausgezeichneten TOP-Medizinern

Seit vielen Jahren in den Ärzterankings immer ganz vorne mit dabei, und vielfach ausgezeichnet. Prof. Dr. Dhom gehört seit mehr als 20 Jahren zu den führenden Zahnmedizinern in Deutschland.

Ludwigshafen, 06.11.2023 – Wie „tickt“ einer der profiliertesten Zahnmediziner unseres Landes?

Seit über 20 Jahren macht Prof. Dhom aus Ludwigshafen von sich reden, wenn es um hochkarätige Zahnmedizin und Implantologie geht. Doch nicht nur als Fach Zahnarzt ist er ein Ausnahmetalent, sondern insbesondere als Mensch ist er geschätzt und beliebt. Hier ein kurzes Porträt des umtriebigen Zahnmediziners.

Er ist seit jeher bekannt für seine Herzlichkeit, seine Offenheit und seinen humorvollen Charme. Darüber hinaus hat sich Fach Zahnarzt Prof. Dhom im Laufe vieler Jahrzehnte einen Namen als TOP-Mediziner gemacht. Dabei legte Prof. Dhom schon früh den Grundstein für eine wahrlich beachtenswerte Karriere.

Nachdem er das Studium der Sozialwissenschaften erfolgreich abgeschlossen hatte, begann er an der Universität Mainz das Studium der Zahnmedizin. Von Anfang an zeigte er großes Engagement im Rahmen seiner Arbeit in der oralchirurgischen Abteilung der Universitätszahnklinik.

Auf dem Weg nach oben – TOP-Mediziner und Vorbild für viele Menschen

Als Fach Zahnarzt bzw. TOP-Mediziner war er immer bemüht, sein Bestes zu geben und Maximales zu erreichen. Das Thema Implantologie ist seit jeher das Steckenpferd von Fach Zahnarzt Prof. Dhom. Sein Ehrgeiz und sein Bestreben, sich und andere Menschen erfolgreich zu machen, und nach vorn zu bringen, trugen dazu bei, dass er schon bald Präsident der größten wissenschaftlichen Fachgesellschaft im Bereich der modernen Zahnmedizin wurde. In dieser Eigenschaft gelang es dem TOP-Mediziner Prof. Dhom sogar, einen Master of Science Studiengang ins Leben zu rufen und dort auch seine Professur zu erlangen.

TOP-Mediziner Prof. Dhom in der „Hall of Fame“

Als Präsident a. D. der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI) wurde Prof. Dr. Günter Dhom unlängst als Ehrenmitglied in die „Hall of Fame“ der größten wissenschaftlichen Fachgesellschaft, die es in Europa gibt, aufgenommen. Dieses Ereignis wurde im Rahmen des 33. Kongresses der DGI jüngst gebührend gefeiert.

Zahlreiche Gratulanten – darunter Studenten und Wegbegleiter sowie Freunde und Bekannte von Prof. Dhom – waren während der Feierlichkeiten zugegen. Ebenso wie zahlreiche weitere TOP-Mediziner und Vorstandsmitglieder von Stiftungen und Fachgesellschaften, in denen Fach Zahnarzt Dhom seit Jahrzehnten mitwirkt.

Fach Zahnarzt Prof. Dhom – sozial engagiert

Viele Jahre lang war Dhom Mitglied des Stadtrates seiner Heimatstadt Ludwigshafen. Diese Position gab er auf, um sich den neuen, ebenfalls fordernden Aufgaben als Vorsitzender des Vorstandes der Bürgerstiftung Ludwigshafens zu widmen. So vielschichtig und bemerkenswert das Leben und Wirken des Professors ist, so sehr ist der TOP-Mediziner auch an den Menschen in seinem Umfeld interessiert. Das Zwischenmenschliche sowie nicht zuletzt gesellschaftliche und kulturelle Belange liegen dem bodenständigen Fach Zahnarzt sehr am Herzen. So verwundert es nicht, dass er nach eigener Aussage die Begegnung mit netten Menschen schätzt, gerne die Welt bereist sowie dann und wann einem guten Glas Rotwein und exquisitem Essen nicht abgeneigt ist.

