Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Mainz

Wir bieten Ihnen die endgültige Festplatten Löschung in Mainz

Wenn es um den Datenschutz geht, könnte man sich ärgern. Vor allem in einem Unternehmen kann er für Stress und Problemen führen.

Es gibt nämlich viele Regeln, die beachtet und eingehalten werden müssen. Wer dies nicht tut, muss leider mit Abmahnungen und Bußgeldern rechnen, die sehr hoch ausfallen können. Viele Menschen trauen sich deshalb gar nicht, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil sie den Datenschutz rundum fürchten. Man hat einfach Angst, vieles verkehrt zu machen. Dies kann dann teuer werden. Aber doch sollte man seine Träume verwirklichen und den Sprung wagen, denn es gibt unsere Festplatten Löschung in Mainz, die immer gerne für alle Kunden da ist. Firmeninhaber in Mainz geben die Aufgaben rund um den Datenschutz gerne an Mitarbeiter ab, was aber auch nicht immer eine gute Lösung ist. Es ist zwar verständlich, aber bei Fehlern muss trotzdem der Firmeninhaber haften. Wenn die Festplatten Löschung in Mainz ansteht, können Sie sich gerne an unseren Fachbetrieb wenden und sich helfen lassen. So müssen Sie keine Sorge haben, dass Fehler bei der Datenlöschung auftreten könnten und Sie dafür bestraft werden. Wir wissen, worauf es beim Datenschutz ankommt und werden die Daten mechanisch zerstören. Sie können uns gerne all Ihre Festplatten übergeben, sogar noch in Rechner eingebaut. Wir werden diese bei Ihnen abholen und nach der Löschung die Festplatten und auch Rechner fachgerecht entsorgen. Sie müssen sich somit keinerlei Gedanken um Bußgelder machen!

Wir bieten unseren Kunden in Mainz eine gute Dienstleistung an

Wer sich an unsere Festplatten Vernichtung in Mainz wendet, bereut dies garantiert nicht. Wir haben gute Leistungen und faire Preise zu bieten. Wir wissen, wie man Daten löscht und wie die Endgeräte entsorgt. Darauf können Sie sich verlassen und der Datenmissbrauch ist so für Sie kein Thema mehr. Sie können sich immer auf uns verlassen. Warum sollten Sie die Mühe der Löschung und Entsorgung auf sich nehmen, wenn Sie auf andere Rechner umsteigen möchten, wenn es doch uns gibt? Machen Sie es sich leicht und kontaktieren Sie unsere Festplatten Löschung in Mainz. Vereinbaren Sie mit uns einen schnellen Termin, zu dem wir dann pünktlich erscheinen und Sie somit von Ihrem Problem mit dem Datenschutz befreien. Jeder macht doch das, was er am besten kann und unser Aufgabengebiet ist die Festplatten Löschung mit anschließender Entsorgung! Probieren Sie es aus und lassen Sie sich eine Mühe abnehmen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

