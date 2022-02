Sie haben die Immobilienpreise stets im Blick

Für die Wertermittlung sind die Makler von Marquardt Immobilien aus Herrenberg Experten

Die Immobilienpreise in Herrenberg und Böblingen steigen seit Jahren an. Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen möchten, können daher auf hohe Verkaufserlöse hoffen. Die Makler von Marquardt Immobilien aus Herrenberg ermitteln den konkreten Verkaufspreis, übernehmen den gesamten Verkaufsprozess und sorgen für einen reibungslosen Verkauf.

„In Herrenberg und Böblingen ziehen die Preise sowohl für Wohnungen als auch für Häuser seit Jahren an“, weiß Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin bei Marquardt Immobilien, „das schafft für Eigentümer, die verkaufen möchten, optimale Voraussetzungen“. Vor allem, wenn Gründe wie das Alter, eine Scheidung oder ein Umzug für einen Verkauf sprechen, sollte dieser nicht hinausgezögert werden.

„Mir sind bereits Eigentümer begegnet, die auf steigende Immobilienpreise hoffen und daher wissen möchten, ob sie den Verkauf noch ein wenig aufschieben können“, erzählt Sylvia Gairing, „das halte ich in den meisten Fällen allerdings für kontraproduktiv – vor allem dann, wenn nach einer neuen Immobilie gesucht wird“. Schließlich ziehen die Preise für diese ebenfalls an.

Verkauft ein Eigentümer seine Wohnung, sein Haus, sein Mehrfamilienhaus oder sein Grundstück mit den Immobilienmaklern aus Herrenberg, halten diese jedoch alle Eventualitäten im Blick. „Bei unserer Wertermittlung prüfen wir nicht nur die Lage, den Zustand und die Ausstattung des Objekts, sondern auch, wie sich die Infrastruktur vor Ort entwickelt“, so die Vertriebsleiterin, „schließlich ist eine Immobilie höchstwahrscheinlich mehr wert, wenn sich in der Nähe Geschäfte, Restaurants und Ärzte ansiedeln“.

Darüber hinaus werden bei der professionellen Wertermittlung noch zahlreiche weitere Kriterien geprüft. Dazu gehört unter anderem die Ermittlung von Verkaufspreisen für vergleichbare Immobilien in vergleichbarer Lage mit vergleichbarer Ausstattung. „Es ist wichtig, die Immobilienpreise stets im Blick zu behalten“, erklärt Sylvia Gairing, „schließlich verändern sie sich ständig und kein Eigentümer möchte seine Immobilie unter Wert verkaufen“.

Dennoch bringe es nichts, Kaufinteressenten einen überzogenen Preis zu nennen. Denn diese informieren sich ebenfalls über die Preise. „Im schlechtesten Fall bleibt die Immobilie dadurch lange am Markt und verliert an Wert“, so Sylvia Gairing. Damit das nicht passiert, ermitteln die Makler aus Herrenberg bei jedem Verkauf einen realistischen Verkaufspreis, kümmern sich um die passende Vermarktung und finden zügig einen geeigneten Käufer.

Eigentümer, die mehr über den Verkaufsprozess mit den Maklern von Marquardt Immobilien aus Herrenberg erfahren möchten, können sich unter der Rufnummer 07032 95575-60 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Hausverkauf Maichingen, Haus kaufen Herrenberg und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Frau Sylvia Gairing

Spitalgasse 4

71083 Herrenberg

Deutschland

fon ..: 07032 95575-60

fax ..: 07032 95575-61

web ..: https://www.immobilien-marquardt.de/

email : willkommen@immobilien-marquardt.de

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.

