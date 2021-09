Sieben junge Leute starten Berufskarriere: Erfolgreicher Ausbildungsbeginn bei Regnauer

Geschäftsführer Michael Regnauer und Personalreferentin Corinna Sterflinger zeigten sich erfreut über sieben neue Auszubildende, die Ihren Start ins Berufsleben bei Regnauer begonnen haben.

Insgesamt bildet das Familienunternehmen aktuell 17 Jugendliche in diesen sechs handwerklichen, kaufmännischen und technischen Berufen aus: Bauzeichner, Holzmechaniker, Industriekaufleute, Maler und Lackierer, Schreiner und Zimmerer. „Als Unternehmen mit einem ökologisch nachhaltigen und klimaschützenden Produkt ist es für uns ein besonderes Anliegen, auch beim Personal nachhaltig zu agieren und den Nachwuchs zu fördern“,

erklärte Michael Regnauer.

Holz als Baustoff der Zukunft

Neben der Ausbildung in zukunftssicheren Berufen, sehr guten Übernahmechancen sowie vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens nannten die Schulabgänger zwei weitere Gründe für ihre Berufswahl: die Zufriedenheit, mit solider Handwerksarbeit Bleibendes zu erschaffen und an einem Produkt aus dem lebendigen Werkstoff Holz mitzuarbeiten, der für eine klimafreundliche Zukunft steht. Zimmerer-Azubi Philipp Schabert

fasste es so zusammen: „Der klimafreundliche Vitalhausbau hat mich schon im Schnupperpraktikum interessiert. Es ist ein gutes Gefühl, mit der eigenen Arbeit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, der für meine Generation ein wichtiges Thema ist.“

Neuer Ausbildungsberuf ab 2022

Das komplexe Zusammenspiel von Planzeichnung, Gebäudetechnik und Projektmanagement schlägt sich bei Regnauer ab dem Berufsjahr 2022 auch in zwei neugeschaffenen Ausbil-

dungsberufen nieder: dem Technischem Systemplaner wahlweise mit Fachrichtung Versorgungstechnik oder Fachrichtung Elektrotechnik. Als festes Mitglied des Gebäudetechnik-Teams erhält man nicht nur einen umfassenden Einblick in die komplette Planung und Ausführung der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima und Elektro, sondern wirkt auch aktiv bei der nachhaltigen Energie- und Ressourcenplanung mit. So lässt sich der ökologische Fußabdruck der Gebäude noch weiter reduzieren. Die persönliche Fachbetreuung sowie individuelle Prüfungsvorbereitung durch erfahrene Ausbilder sorgen dafür, dass Auszubildende aus dem Seebrucker Holzbaubetrieb regelmäßig zu den Jahrgangs-

besten gehören.

Generell herrscht derzeit noch Bewegung auf dem aktuellen Ausbildungsmarkt. Im August gab es im Geschäftsbezirk Traunstein der Agentur für Arbeit in Traunstein 834 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, davon waren noch 75 unversorgt. Diesen standen 1.570 Ausbildungsstellen gegenüber, von denen 505 noch unbesetzt waren. Im Bereich holzbe- und -verarbeitendes Gewerbe gab es im Juli 26 Ausbildungsstellen, wovon acht unbesetzt sind,

sowie 23 Bewerber, die alle bereits versorgt sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck/Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8667 72-222

fax ..: +49 8667 72-290

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun“ lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen.“ Das Familienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

833358 Seebruck/Chiemsee

fon ..: +49 8667 72-222

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brauner Telecom erweitert IoT Multi-Netz-SIM Angebot um M2M PostPaid Tarif