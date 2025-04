Sieht aus wie Nagelpilz, ist aber keiner. Verdickte Zehennägel, kein Pilz.

Verdickte Zehennägel sehen oft wie Nagelpilz aus, sind es aber nicht. Erfahren Sie, wie Sie den Unterschied erkennen und was Sie tun können, um Ihre Zehennägel richtig zu pflegen und zu behandeln.

Sieht aus wie Nagelpilz, ist aber keiner.

„Ich hatte ein Trauma am Nagel, und daraufhin bildete sich ein Pilz. Nachdem ich ihn behandelt hatte, blieben die Nägel jedoch in einem schlechten Zustand. Ich vermeide es, offene Schuhe zu tragen, weil der Nagel unschön aussieht. Obwohl ich den Nagel lackiere, aber von der Seite kann man die Dicke des Nagels sehen, ich schäme mich für das Aussehen meines Nagels.“- Monika S.

Verdickte Zehennägel – kein Pilz!

„Ich war 8 Stunden lang in meinen 10 Jahre alten Schuhen wandern. Meine Füße hatten sich wahrscheinlich ausgedehnt, so dass der Druck auf die Vorderseite des Schuhs eine dauerhafte Verletzung an meinem Zehennagel verursachte. Der Zehennagel färbte sich blau und war schmerzhaft. Nach ein paar Monaten verfärbte er sich gelblich und löste sich vom Nagelbett.

Der Arzt stellte Nagelpilz fest und behandelte ihn etwa vier Monate lang. Danach ergaben die Labortests einen negativen Befund. Mein Problem ist jedoch, dass der Nagel seitdem ziemlich unansehnlich geworden ist. Ich bin erst 40 Jahre alt und es ist mir so peinlich, dass ich sogar mit Socken schlafe, damit meine Freundin es nicht sieht“- Andy R.

Solche Nägel brauchen dringend spezielle Pflege

